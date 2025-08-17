Шок. Реал предложил Арсеналу обмен звездами, есть ответ канониров

Мадридский «Реал» предложил лондонскому «Арсеналу» обмен суперзвездами. Об этом сообщает Indikayla News.

По информации источника, испанский гранд предложил обмен бразильского вингера Родриго на французского защитник Вильяма Салиба. В Лондоне ответили отказом. «Канониры» шокированы предложением и рассматривают возможность включения Родриго в сделку лишь в случае продажи своего защитника

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Салиба провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус Жуниор выбрал клуб, ради которого хочет покинуть «Реал».