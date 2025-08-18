ВИДЕО. На Лунина набросились фанаты Реала. Как отреагировал украинец?
Украинец прибыл на клубную базу для тренировки, но его ждал аншлаг
19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.
Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мадридцы готовятся к матчу. Украинский вратарь Андрей Лунин прибыл на клубную базу бланкос на своем автомобиле BMW, где его ждал сюрприз. Толпа болельщиков буквально набросилась на Андрея – ему пришлось долгое время подписывать атрибутику и фотографироваться с фанатами.
😳 Locura total con Lunin— ElDesmarque (@eldesmarque) August 17, 2025
El portero del Real Madrid estuvo varios minutos atendiendo a la marea de aficionados que estaba a la salida de Valdebebas. pic.twitter.com/5CwoAsvf8e
