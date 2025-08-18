19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Мадридцы готовятся к матчу. Украинский вратарь Андрей Лунин прибыл на клубную базу бланкос на своем автомобиле BMW, где его ждал сюрприз. Толпа болельщиков буквально набросилась на Андрея – ему пришлось долгое время подписывать атрибутику и фотографироваться с фанатами.

ВИДЕО. На Лунина набросились фанаты Реала. Как отреагировал украинец?