Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 августа 2025, 19:22 |
ВИДЕО. На Лунина набросились фанаты Реала. Как отреагировал украинец?

Украинец прибыл на клубную базу для тренировки, но его ждал аншлаг

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 августа состоится матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Осасуна.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мадридцы готовятся к матчу. Украинский вратарь Андрей Лунин прибыл на клубную базу бланкос на своем автомобиле BMW, где его ждал сюрприз. Толпа болельщиков буквально набросилась на Андрея – ему пришлось долгое время подписывать атрибутику и фотографироваться с фанатами.

Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Осасуна видео болельщики
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
