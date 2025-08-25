Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси

Португалец выделил Пеле, Роналду и Эусебиу

Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Бывший футболист мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу назвал трех лучших футболистов в истории футбола.

«Лучшие футболисты в истории? Пеле. Еще один — Эусебиу. Португалец. А третьим я выберу Криштиану Роналду, который также португалец. Пеле, потому что он был фантастическим для своего поколения. Эусебиу тоже. Криштиану? Сейчас он лучший футболист в мире», — сказал Луиш Фигу.

Ранее легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал трех главных претендентов на Золотой мяч 2025.

