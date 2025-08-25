Другие новости25 августа 2025, 03:08 |
88
1
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Португалец выделил Пеле, Роналду и Эусебиу
25 августа 2025, 03:08 |
88
1
Бывший футболист мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу назвал трех лучших футболистов в истории футбола.
«Лучшие футболисты в истории? Пеле. Еще один — Эусебиу. Португалец. А третьим я выберу Криштиану Роналду, который также португалец. Пеле, потому что он был фантастическим для своего поколения. Эусебиу тоже. Криштиану? Сейчас он лучший футболист в мире», — сказал Луиш Фигу.
Ранее легендарный португальский футболист Луиш Фигу назвал трех главных претендентов на Золотой мяч 2025.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 09:20 18
Изаки присоединится к «горнякам»
Футбол | 24 августа 2025, 10:10 2
Бразильский клуб готов отпустить своего таланта, который хочет переехать в Украину
Футбол | 24.08.2025, 19:52
Футбол | 25.08.2025, 01:56
Футбол | 24.08.2025, 13:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Типичный португалец🤣
Популярные новости
23.08.2025, 17:43 4
23.08.2025, 12:23 6
23.08.2025, 20:05 6
23.08.2025, 16:39 4
23.08.2025, 15:14 2
23.08.2025, 00:02
24.08.2025, 10:40
23.08.2025, 00:40 2