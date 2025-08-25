Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси

Бывший футболист мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу назвал трех лучших футболистов в истории футбола.

«Лучшие футболисты в истории? Пеле. Еще один — Эусебиу. Португалец. А третьим я выберу Криштиану Роналду, который также португалец. Пеле, потому что он был фантастическим для своего поколения. Эусебиу тоже. Криштиану? Сейчас он лучший футболист в мире», — сказал Луиш Фигу.

