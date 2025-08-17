Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. ЛНЗ шокировал Полесье на глазах Усика, забив с пенальти
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 18:44 | Обновлено 17 августа 2025, 19:05
1189
0

ВИДЕО. ЛНЗ шокировал Полесье на глазах Усика, забив с пенальти

Шота Ноникашвили забил в ворота «волков» с пенальти

17 августа 2025, 18:44 | Обновлено 17 августа 2025, 19:05
1189
0
ВИДЕО. ЛНЗ шокировал Полесье на глазах Усика, забив с пенальти
ФК ЛНЗ.

В воскресенье, 17 августа, житомирское «Полесье» на домашнем стадионе принимает черкасский ЛНЗ в рамках матча третьего тура Украинской Премьер-лиги.

Команды активно начали поединок, но пока без опасных моментов, мало работы у голкиперов обеих команд на старте встречи. Продолжается борьба за центр поля с единичными выпадами каждой из команд. В середине первой половины игры «фиолетовые» заработали пенальти, уверенно реализованный грузинским полузащитником Шота Ноникашвили.

По итогам двух туров «Полесье» набрало три зачетных пункта, а ЛНЗ имеет в своем активе 4 турнирных балла. Подопечные Ротаня победили «Карпаты» (2:0) и проиграли «Колосу» (0:1). Команда Пономарева сыграла в ничью с «Зарей» (0:0) и победили «Эпицентр» (1:0).

ВИДЕО. ЛНЗ шокировало Полесье на глазах Усика, забив с пенальти

По теме:
Полесье – ЛНЗ – 0:2. Ноникашвили и Оба шокировали Ротаня и Ко
Вошли во вкус. ЛНЗ в Житомире обыграл Полесье
Арда ТУРАН: «В такие моменты у вас может возникнуть внутренний конфликт»
видео голов и обзор Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Шота Ноникашвили пенальти
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко

Британец уважает братьев Кличко

Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16 августа 2025, 21:31 8
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»

Костышину не понравилось судейство в матче против Карпат

Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж
Футбол | 17.08.2025, 19:23
Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж
Ковталюк забил первый гол за румынский Ботошани в ворота ЧФР Клуж
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Футбол | 17.08.2025, 14:26
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16.08.2025, 22:15
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
15.08.2025, 21:03 3
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 30
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 2
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем