ВИДЕО. ЛНЗ шокировал Полесье на глазах Усика, забив с пенальти

В воскресенье, 17 августа, житомирское «Полесье» на домашнем стадионе принимает черкасский ЛНЗ в рамках матча третьего тура Украинской Премьер-лиги.

Команды активно начали поединок, но пока без опасных моментов, мало работы у голкиперов обеих команд на старте встречи. Продолжается борьба за центр поля с единичными выпадами каждой из команд. В середине первой половины игры «фиолетовые» заработали пенальти, уверенно реализованный грузинским полузащитником Шота Ноникашвили.

По итогам двух туров «Полесье» набрало три зачетных пункта, а ЛНЗ имеет в своем активе 4 турнирных балла. Подопечные Ротаня победили «Карпаты» (2:0) и проиграли «Колосу» (0:1). Команда Пономарева сыграла в ничью с «Зарей» (0:0) и победили «Эпицентр» (1:0).

ВИДЕО. ЛНЗ шокировало Полесье на глазах Усика, забив с пенальти