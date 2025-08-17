Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков Арсенала и МЮ?

Известный портал Transfermarkt, по поводу матча АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку игроков этих клубов на сезон 2025/26.

Самым дорогим в составе является английский вингер «канониров» Букайо Сака, рыночная стоимость которого составляет 150 миллионов евро.

Больше всего представителей в совместной команде имеет «Арсенал» – 9 игроков. Единственными двумя футболистами «красных дьяволов» стали Матеус Кунья и Беньямин Шешко.

Общая стоимость состава составила 855 миллионов евро.

Самая дорогая стартовая XI из игроков Манчестер Юнайтед и Арсенала на сезон 2025/26