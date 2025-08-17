Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков Арсенала и МЮ?
Англия
17 августа 2025, 18:16 |
280
1

Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков Арсенала и МЮ?

Сегодня, 17 августа, английские клубы начнут сезон АПЛ очным матчем

17 августа 2025, 18:16 |
280
1
Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков Арсенала и МЮ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt, по поводу матча АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку игроков этих клубов на сезон 2025/26.

Самым дорогим в составе является английский вингер «канониров» Букайо Сака, рыночная стоимость которого составляет 150 миллионов евро.

Больше всего представителей в совместной команде имеет «Арсенал» – 9 игроков. Единственными двумя футболистами «красных дьяволов» стали Матеус Кунья и Беньямин Шешко.

Общая стоимость состава составила 855 миллионов евро.

Самая дорогая стартовая XI из игроков Манчестер Юнайтед и Арсенала на сезон 2025/26

  • Вратарь: Давид Райя (Арсенал) – €40 млн
  • Защитники: Майлз Льюис-Скелли (Арсенал) – €45 млн, Габриэл (Арсенал) – €75 млн, Уильям Салиба (Арсенал) – €80 млн, Юрриен Тимбер (Арсенал) – €55 млн
  • Полузащитники: Деклан Райс (Арсенал) – €120 млн, Мартин Эдегор (Арсенал) – €85 млн
  • Нападающие: Кунья (Ман Юнайтед) – €60 млн, Букайо Сака (Арсенал) – €150 млн, Виктор Дьокереш (Арсенал) – €75 млн, Беньямин Шешко (Ман Юнайтед) – €70 млн

По теме:
Полный матч Ярмолюка. Ноттингем Форест одолел Брентфорд
С отмененным голом. Челси и Кристал Пелас разошлись миром
Плохие воспоминания канониров. Счет последней игры Арсенала и МЮ в августе
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Transfermarkt финансы Деклан Райс Вильям Салиба Давид Райя Букайо Сака Габриэл Магальяес Юрриен Тимбер Матеус Кунья Беньямин Шешко Майлз Льюис-Скелли Мартин Эдегор Виктор Дьекереш
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17 августа 2025, 10:14 9
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер

«Горняки» могут продать Кевина

Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
Футбол | 17 августа 2025, 15:03 6
Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава
Дубль пенальтиста. Кудровка уверенно обыграла СК Полтава

Команда Баранова продолжает поражать качеством игры на старте сезона

«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Бокс | 17.08.2025, 08:13
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
«Не заслужил». Итаума прокомментировал потенциальный бой с Усиком
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16.08.2025, 22:15
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17.08.2025, 18:32
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
МЮ нищеброды на фоне Арсенала. 
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 27
Футбол
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
В WBO выбрали нового чемпиона, на случай, если Усик не выйдет с Паркером
16.08.2025, 00:20
Бокс
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 45
MMA
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 4
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 7
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем