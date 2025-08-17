Как выглядит стартовый состав самых дорогих игроков Арсенала и МЮ?
Сегодня, 17 августа, английские клубы начнут сезон АПЛ очным матчем
Известный портал Transfermarkt, по поводу матча АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку игроков этих клубов на сезон 2025/26.
Самым дорогим в составе является английский вингер «канониров» Букайо Сака, рыночная стоимость которого составляет 150 миллионов евро.
Больше всего представителей в совместной команде имеет «Арсенал» – 9 игроков. Единственными двумя футболистами «красных дьяволов» стали Матеус Кунья и Беньямин Шешко.
Общая стоимость состава составила 855 миллионов евро.
Самая дорогая стартовая XI из игроков Манчестер Юнайтед и Арсенала на сезон 2025/26
- Вратарь: Давид Райя (Арсенал) – €40 млн
- Защитники: Майлз Льюис-Скелли (Арсенал) – €45 млн, Габриэл (Арсенал) – €75 млн, Уильям Салиба (Арсенал) – €80 млн, Юрриен Тимбер (Арсенал) – €55 млн
- Полузащитники: Деклан Райс (Арсенал) – €120 млн, Мартин Эдегор (Арсенал) – €85 млн
- Нападающие: Кунья (Ман Юнайтед) – €60 млн, Букайо Сака (Арсенал) – €150 млн, Виктор Дьокереш (Арсенал) – €75 млн, Беньямин Шешко (Ман Юнайтед) – €70 млн
