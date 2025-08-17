СИННЕР: «Новички, которых не было на радаре... Это то, что нужно теннису»

Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер провел пресс-конференцию после победы над Теренсом Атманом в полуфинале Мастерса в Цинциннати:

«Конечно, стараешься немного изучить соперника до матча, но одновременно тебе нужно почувствовать его игру. Надо прожить через эмоции с каждым игроком. Я пытался сфокусироваться на себе, на своей обычной игре, а затем адаптироваться к его стилю – и именно так я сегодня действовал.

Казалось, он подавал так отлично в первом сете, что у меня не было шансов на брейк. Но в то же время я пытался понять, где лучше стоять при тай-брейке. Даже если я быстро и легко проигрывал геймы, я использовал их, чтобы прочитать его подачу. И давление было на мне – это нормально в моей ситуации. Но он был готов бороться. Любой, кто выходит в полуфинал, заслуживает этого, заслуживает показать, почему он там. И он сегодня сделал именно это. У него действительно очень высокий потенциал, и я думаю, что мы увидим еще много от него в будущем. Это мое личное мнение. Новички, которых не было на радаре, но которые вдруг появляются здесь – это то, что нужно теннису.

Я удивляю самого себя. Ничто не кажется нормальным, потому что, когда ты добиваешься отличного результата, ты не знаешь, когда снова достигнешь этого – это может быть финал «Мастерса», «Большого шлема» или даже 500-ки, никогда не знаешь. Каждый раз, когда ты в такой позиции, стараешься наслаждаться, но одновременно и бороться за это. Это здоровый баланс. Я всегда говорил: я никогда не думал, что стану номером один в мире, когда начинал. Я никогда не был из тех, кто говорит: «Я стану № 1». Я никогда так не думал, и мне комфортно с этим. Я всегда стараюсь выложиться на 100 % и показать свой уровень. Но если хочешь улучшиться, иногда нужно немного отступить, чтобы попробовать что-то новое: воллей, так больше раз. Чтобы стать лучше, нужно так делать – и я буду стремиться к этому.

Между полуфиналом и финалом есть выходной? Мне нравятся турниры, которые проходят за одну неделю. Мне нравится, как, например, в Монте-Карло: турнир длится неделю, первые круги потрясающие. Если кто-то из сеянных проигрывает, следующий матч все равно невероятный. Ты покупаешь билеты – знаешь, что будет четвертьфинал, полуфинал в субботу, финал – в воскресенье. А здесь финал – в понедельник. А в Торонто – в среду или четверг. Это сбивает не только игроков, но и зрителей с толку – теряется ощущение дней недели. Так что это единственный минус. Если у тебя будет три часа матча и после отдых – отличный сценарий. Если нет – я с радостью сыграю завтра. Но если сегодня был мега-долго матч, я предпочел бы финал в понедельник. Все зависит от ситуации».

В финале турнира АТР 1000 в Цинциннати Синнер сыграет против Карлоса Алькараса. Встреча состоится в понедельник, 18 августа.