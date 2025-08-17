Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси и Суарес забили очередные голы. Сколько их уже на счету?
Major League Soccer
17 августа 2025, 15:15 |
Благодаря голам легендарных футболистов «Интер Майами» одержал еще одну победу

Месси и Суарес забили очередные голы. Сколько их уже на счету?
Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Лос-Анджелес Гелекси» со счетом 3:1.

Очередными голами за «Интер» отметились Лионель Месси и Луис Суарес.

Оба игрока входят в топ-10 лучших бомбардиров среди действующих футболистов. Месси идет вторым (875), Суарес – четвертым (594).

Рекордсменом продолжает оставаться Криштиану Роналду, забивший 938 голов.

Лучшие бомбардиры среди действующих игроков

  1. 938 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 875 – Лионель Месси (Аргентина)
  3. 695 – Роберт Левандовски (Польша)
  4. 594 – Луис Суарес (Уругвай)
  5. 498 – Карим Бензема (Франция)
  6. 463 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  7. 455 – Гарри Кейн (Англия)
  8. 448 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  9. 446 – Халк (Бразилия)
  10. 445 – Неймар (Бразилия)
