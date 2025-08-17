Месси и Суарес забили очередные голы. Сколько их уже на счету?
Благодаря голам легендарных футболистов «Интер Майами» одержал еще одну победу
В очередном матче MLS «Интер Майами» победил «Лос-Анджелес Гелекси» со счетом 3:1.
Очередными голами за «Интер» отметились Лионель Месси и Луис Суарес.
Оба игрока входят в топ-10 лучших бомбардиров среди действующих футболистов. Месси идет вторым (875), Суарес – четвертым (594).
Рекордсменом продолжает оставаться Криштиану Роналду, забивший 938 голов.
Лучшие бомбардиры среди действующих игроков
- 938 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 875 – Лионель Месси (Аргентина)
- 695 – Роберт Левандовски (Польша)
- 594 – Луис Суарес (Уругвай)
- 498 – Карим Бензема (Франция)
- 463 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 455 – Гарри Кейн (Англия)
- 448 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 446 – Халк (Бразилия)
- 445 – Неймар (Бразилия)
⚽ Los 🔟 máximos goleadores mundiales en actividad:— Carlos Arasaki (@carasaki10) August 17, 2025
1️⃣ 🇵🇹 C. Ronaldo 938 (40)
2️⃣ 🇦🇷 MESSI 875 (38)
3️⃣ 🇵🇱 Lewandowski 695 (36)
4️⃣ 🇺🇾 SUÁREZ 594 (38)
5️⃣ 🇫🇷 Benzema 498 (37)
6️⃣ 🇺🇾 Cavani 463 (38)
7️⃣ 🏴 KANE 455 (32)
8️⃣ 🇧🇦 Dzeko 448 (39)
9️⃣ 🇧🇷 HULK 446 (39)
🔟 🇧🇷 Neymar 445 (33) pic.twitter.com/tNiqkrwuzi
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» могут продать Кевина
Поединок третьего тура состоится 17 августа в 15:30 по Киеву