Украина. Первая лига
Поединок пройдет в Ивано-Франковске на стадионе «Рух» и начнется в 12:00

Прикарпатье и Чернигов проводят матч Первой лиги. Стартовые составы
ФК Прикарпатье

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге пройдут матчи 3-го тура. «Прикарпатье» на своем поле сыграет с ФК «Чернигов».

«Прикарпатье» начало сезон 2025/26 с двух побед. Команда с одинаковым счетом 2:0 обыграла «Викторию» Сумы и «Феникс-Мариуполь». Матч с ФК «Чернигов» станет для «Прикарпатья» первым домашним в новом сезоне. В случае победы клуб из Ивано-Франковска станет единоличным лидером турнирной таблицы.

ФК «Чернигов» стартовал с двух поражений. Команда проиграла «Пробою» (0:1) и «Виктории» (1:2).

Поединок пройдет в Ивано-Франковске на стадионе «Рух». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Прикарпатье Ивано-Франковск Чернигов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
