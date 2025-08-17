Стало плохо во время матча: клуб АПЛ сообщил о смерти фаната
«Брайтон» опубликовал трагическую новость после игры с «Фулхэмом»
16 августа в первом туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» – 1:1.
Во время второго тайма матча произошла трагическая ситуация, которая напугала присутствующих зрителей.
На верхнем ярусе восточной трибуны 72-летнему болельщику «Брайтона» стало плохо, и он потерял сознание.
Экстренные службы и медицинский персонал пытались вернуть фаната к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации, однако после финального свистка болельщик скончался.
«Это чрезвычайно печальное завершение сегодняшнего матча, и мы выражаем самые глубокие соболезнования семье и друзьям мужчины, который ушёл из жизни.
Хотя в первую очередь мы думаем о нём, мы также понимаем, что это была эмоционально тяжёлая и травматичная ситуация для персонала и болельщиков, находившихся рядом.
В ближайшие дни мы сделаем всё необходимое, чтобы оказать надлежащую поддержку тем, кого это затронуло», – сказал генеральный директор и заместитель председателя клуба Пол Барбер.
Представители «Брайтона» при поддержке полиции планировали остановить матч из-за ситуации, но было принято решение продолжить игру, чтобы не мешать работе медиков.
«Прежде всего, я хочу выразить свои соболезнования семье и друзьям умершего.
Результат оказался трагическим, но с точки зрения экстренного реагирования медицинская помощь была образцовой, а профессионализм стюардов клуба и полиции Сассекса обеспечил медицинской команде наилучшие условия для работы», – заявил клубный врач и консультант по неотложной медицине доктор Роб Гэллоуэй.
