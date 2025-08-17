ВИДЕО. Новичок Реала шокировал всех на следующий день после дня рождения

Фанаты «Реала» были шокированы, увидев Франко Мастантуоно за рулем BMW уже на следующий день после его 18-летия.

Многие недоумевали: «Как это возможно? Он же только что стал совершеннолетним».

Оказалось, аргентинец получил права еще в 17 лет с согласия родителей.

Соглашение между Аргентиной и Испанией позволяет обменять их на временное испанское удостоверение на шесть месяцев.