  ВИДЕО. Новичок Реала шокировал всех на следующий день после дня рождения
17 августа 2025, 05:09
ВИДЕО. Новичок Реала шокировал всех на следующий день после дня рождения

Франко Мастантуоно зрелый не по годам

ВИДЕО. Новичок Реала шокировал всех на следующий день после дня рождения
Instagram. Франко Мастантуоно

Фанаты «Реала» были шокированы, увидев Франко Мастантуоно за рулем BMW уже на следующий день после его 18-летия.

Многие недоумевали: «Как это возможно? Он же только что стал совершеннолетним».

Оказалось, аргентинец получил права еще в 17 лет с согласия родителей.

Соглашение между Аргентиной и Испанией позволяет обменять их на временное испанское удостоверение на шесть месяцев.

