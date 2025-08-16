Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
16 августа 2025, 20:35
Янник Синнер – Теренс Атман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ATP 1000 в Цинциннати

Янник Синнер – Теренс Атман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

16 августа лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии продолжит выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

Ориентировочно в 22:00 по Киеву итальянец выйдет на центральный корт против Теренса Атмана (Франция, ATP 136), который стартовал на этих соревнованиях еще с квалификации.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперников.

Победитель противостояния в финале Мастерса поборется либо против Александра Зверева, либо против Карлоса Алькараса.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Янник Синнер Теренс Атман смотреть онлайн ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
