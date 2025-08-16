Янник Синнер – Теренс Атман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира ATP 1000 в Цинциннати
16 августа лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер из Италии продолжит выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.
Ориентировочно в 22:00 по Киеву итальянец выйдет на центральный корт против Теренса Атмана (Франция, ATP 136), который стартовал на этих соревнованиях еще с квалификации.
Это будет первая встреча соперников.
Победитель противостояния в финале Мастерса поборется либо против Александра Зверева, либо против Карлоса Алькараса.
