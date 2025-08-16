Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
16 августа 2025, 22:05 | Обновлено 16 августа 2025, 22:23
1717
1

Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?

Выход Ильи прогнозируется в стартовом составе

Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

17 августа в 21:45 по Киеву состоится матч первого тура французской Лиги 1 – «Нант» примет «ПСЖ».

По информации издания Le Parisien, ожидается, что украинский новичок Илья Забарный дебютирует за клуб с первых минут, выйдя в старте вместе с Вильяном Пачо в центре обороны.

Ворота действующего чемпиона в этом матче должен защищать Люка Шевалье.

Недавно Забарный перешел в «ПСЖ» за 63 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный ПСЖ Луис Энрике Уильян Пачо Люка Шевалье
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
sahka1981
Що так відразу з першого матчу в гостях і в старті? Може бути звісно, але ж тільки перейшов.
