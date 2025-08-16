Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?
Выход Ильи прогнозируется в стартовом составе
17 августа в 21:45 по Киеву состоится матч первого тура французской Лиги 1 – «Нант» примет «ПСЖ».
По информации издания Le Parisien, ожидается, что украинский новичок Илья Забарный дебютирует за клуб с первых минут, выйдя в старте вместе с Вильяном Пачо в центре обороны.
Ворота действующего чемпиона в этом матче должен защищать Люка Шевалье.
Недавно Забарный перешел в «ПСЖ» за 63 миллиона евро.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
