Энрике выбрал центрбеков на первый матч ПСЖ в сезоне. Сыграет ли Забарный?

17 августа в 21:45 по Киеву состоится матч первого тура французской Лиги 1 – «Нант» примет «ПСЖ».

По информации издания Le Parisien, ожидается, что украинский новичок Илья Забарный дебютирует за клуб с первых минут, выйдя в старте вместе с Вильяном Пачо в центре обороны.

Ворота действующего чемпиона в этом матче должен защищать Люка Шевалье.

Недавно Забарный перешел в «ПСЖ» за 63 миллиона евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».