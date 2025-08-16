Игрок Астон Вилли получил уже третье удаление в АПЛ
Кто является антирекордсменом бирмингемцев по количеству красных карточек?
В матче первого тура АПЛ «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0).
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Астон Вилла» по ходу первого тайма не нанесла ни одного удара по воротам «Ньюкасла». Это произошло в третий раз за 10 лет в домашних матчах. Первые два подобных случая произошли в 2021 году против «Тоттенхэма» и в 2022 году против «Арсенала».
В целом за матч показатель хG «Астон Виллы» был всего 0,13, в то время как у «Ньюкасла» – 1,71.
Английский защитник Эзри Конса стал первым игроком нового сезона АПЛ, получившим удаление. Для игрока «Астон Виллы» оно уже стало третьим в АПЛ. Большее количество удалений за клуб в чемпионате имеет только Ли Хендри (4).
Красные карточки игроков Астон Вилли в АПЛ
- 4 – Ли Хендри
- 3 – Гарет Барри
- 3 – Энди Таунсенд
- 3 – Эзри Конса
