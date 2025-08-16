Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Астон Вилли получил уже третье удаление в АПЛ
Англия
16 августа 2025, 17:34 | Обновлено 16 августа 2025, 17:56
179
0

Игрок Астон Вилли получил уже третье удаление в АПЛ

Кто является антирекордсменом бирмингемцев по количеству красных карточек?

16 августа 2025, 17:34 | Обновлено 16 августа 2025, 17:56
179
0
Игрок Астон Вилли получил уже третье удаление в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура АПЛ «Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Астон Вилла» по ходу первого тайма не нанесла ни одного удара по воротам «Ньюкасла». Это произошло в третий раз за 10 лет в домашних матчах. Первые два подобных случая произошли в 2021 году против «Тоттенхэма» и в 2022 году против «Арсенала».

В целом за матч показатель хG «Астон Виллы» был всего 0,13, в то время как у «Ньюкасла» – 1,71.

Английский защитник Эзри Конса стал первым игроком нового сезона АПЛ, получившим удаление. Для игрока «Астон Виллы» оно уже стало третьим в АПЛ. Большее количество удалений за клуб в чемпионате имеет только Ли Хендри (4).

Красные карточки игроков Астон Вилли в АПЛ

  • 4 – Ли Хендри
  • 3 – Гарет Барри
  • 3 – Энди Таунсенд
  • 3 – Эзри Конса
По теме:
Без голов. Астон Вилла и Ньюкасл сыграли вничью
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз та анонс на матч чемпіонату Англії
Манчестер Юнайтед возглавляет интересный рейтинг АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Астон Вилла - Ньюкасл Эзри Конса Гарет Барри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Футбол | 16 августа 2025, 08:40 19
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат

Украинец недавно стал игроком парижан

Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 15 августа 2025, 21:03 3
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира

Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание испанского гранда

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Футбол | 16.08.2025, 17:40
Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Без очков и побед в сезоне. Металлист провел матч Первой лиги
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 15:50
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
15.08.2025, 06:21
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 1
Футбол
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
15.08.2025, 05:42 2
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
Известный тренер: «Если эта проблема будет исправлена, то Усика победят»
15.08.2025, 01:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем