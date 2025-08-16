Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 17:31 | Обновлено 16 августа 2025, 17:53
ВИДЕО. Краснопир сравнял счет в матче Колоса и Карпат

Украинец отличился голом на 67-й минуте

В субботу, 16 августа, проходит матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте счет сравнял нападающий «Карпат» Игорь Краснопир. Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Краснопир сравнял счет в матче Колоса и Карпат

По теме:
ФОТО. Форвард Динамо забил свой первый гол в УПЛ в составе киевлян
Вице-чемпион Украины впервые в истории начал сезон с трех поражений
10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Колос - Карпаты Игорь Краснопир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
