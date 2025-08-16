Украина. Премьер лига16 августа 2025, 17:31 | Обновлено 16 августа 2025, 17:53
472
0
ВИДЕО. Краснопир сравнял счет в матче Колоса и Карпат
Украинец отличился голом на 67-й минуте
16 августа 2025, 17:31 | Обновлено 16 августа 2025, 17:53
472
0
В субботу, 16 августа, проходит матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».
Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 67-й минуте счет сравнял нападающий «Карпат» Игорь Краснопир. Счет на табло – 1:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 августа 2025, 07:05 0
Коко Гауфф проиграла Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в США
Футбол | 16 августа 2025, 16:56 1
Главный тренер парижан оставил интригу
Футбол | 16.08.2025, 11:05
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Футбол | 16.08.2025, 04:40
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 17:55 2
15.08.2025, 04:12 2
15.08.2025, 18:05 13
14.08.2025, 18:45 6
14.08.2025, 23:55 365
15.08.2025, 08:24 5
15.08.2025, 05:42 2
15.08.2025, 08:46 1