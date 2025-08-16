Украина. Премьер лига16 августа 2025, 19:29 |
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал экс-голкипера Ворсклы и Вереса
Михаил Кулик будет защищать цвета «Кудровки»
16 августа 2025, 19:29
Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о подписании контракта с голкипером Михаилом Куликом. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Поздравляем Михаила в нашей футбольной семье!», – говорится в сообщении.
20-летний вратарь, ранее игравший за юношеские команды «Ворсклы» и «Верес» подписал контракт с «Кудровкой». Сроки соглашения и финансовые аспекты личного контракта не разглашаются.
Ранее сообщалось, что дебютант УПЛ отдал голкипера клубу Второй лиги Украины
