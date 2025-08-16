Бриллиантовая лига. Олег Дорощук – в Силезии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 16 августа в 16:00 видеотрансляцию соревнований по легкой атлетике
Вечером 16 августа в польской Силезии проходит Kamila Skolimowska Memorial, этап Бриллиантовой лиги 2025.
Это очередной раунд летнего сезона самой престижной серии в легкой атлетике.
Спортсмены выйдут в сектор для прыжков в высоту в 16:00 по киевскому времени.
Украину представляет Олег Дорощук. Его соперники: Джанмарко Тамбери (Италия), Хэмиш Керр (Австралия), Ян Штефела (Чехия).
Бриллиантовая лига. Расписание этапа в Силезии
