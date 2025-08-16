Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 августа 2025, 16:10 | Обновлено 16 августа 2025, 16:46
Бриллиантовая лига. Олег Дорощук – в Силезии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 августа в 16:00 видеотрансляцию соревнований по легкой атлетике

Бриллиантовая лига. Олег Дорощук – в Силезии. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Дорощук

Вечером 16 августа в польской Силезии проходит Kamila Skolimowska Memorial, этап Бриллиантовой лиги 2025.

Это очередной раунд летнего сезона самой престижной серии в легкой атлетике.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спортсмены выйдут в сектор для прыжков в высоту в 16:00 по киевскому времени.

Украину представляет Олег Дорощук. Его соперники: Джанмарко Тамбери (Италия), Хэмиш Керр (Австралия), Ян Штефела (Чехия).

Бриллиантовая лига. Олег Дорощук – в Силезии. Смотреть онлайн LIVE

Бриллиантовая лига. Расписание этапа в Силезии

легкая атлетика прыжки в высоту Бриллиантовая лига Олег Дорощук Хэмиш Керр Джанмарко Тамбери Ян Штефела
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
