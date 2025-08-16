Вечером 16 августа в польской Силезии проходит Kamila Skolimowska Memorial, этап Бриллиантовой лиги 2025.

Это очередной раунд летнего сезона самой престижной серии в легкой атлетике.

Спортсмены выйдут в сектор для прыжков в высоту в 16:00 по киевскому времени.

Украину представляет Олег Дорощук. Его соперники: Джанмарко Тамбери (Италия), Хэмиш Керр (Австралия), Ян Штефела (Чехия).

Бриллиантовая лига. Олег Дорощук – в Силезии. Смотреть онлайн LIVE

Бриллиантовая лига. Расписание этапа в Силезии