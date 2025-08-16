Манчестер Юнайтед возглавляет интересный рейтинг АПЛ

Матчем «Ливерпуль» – «Борнмут» стартовал новый сезон АПЛ. Победу в матче одержали действующие чемпионы со счетом 4:2, что позволило им уже с первого дня захватить лидерство в чемпионате.

Останутся ли «мерсисайдцы» во главе турнирной таблицы после первого тура? В истории АПЛ «Ливерпуль» лишь дважды лидировал после первого тура. Последний раз это было в сезоне 2018/19.

Рекордсменом первых туров является «Манчестер Юнайтед», в активе которого 6 лидерств после стартовой игры сезона.

Количество раз, когда команда лидировала после первого тура АПЛ

6 – Манчестер Юнайтед (2021/22)

4 – Ньюкасл Юнайтед (2023/24)

4 – Челси (2014/15)

3 – Арсенал (2020/21)

3 – Манчестер Сити (2019/20)

2 – Ливерпуль (2018/19)

2 – Болтон (2011/12)

2 – Чарльтон (2005/06)

1 – Брайтон (2024/25)

1 – Тоттенхэм Хотспур (2022/23)

1 – Фулхэм (2012/13)

1 – Блэкберн Роверс (2003/04)

1 – Уимблдон (1998/99)

1 – Астон Вилла (1993/94)

1 – Норвич (1992/93)

В скобках – последний сезон, в котором команда лидировала в АПЛ после первого тура