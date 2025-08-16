Манчестер Юнайтед возглавляет интересный рейтинг АПЛ
Сможет ли «Ливерпуль» приблизиться к «красным дьяволам»?
Матчем «Ливерпуль» – «Борнмут» стартовал новый сезон АПЛ. Победу в матче одержали действующие чемпионы со счетом 4:2, что позволило им уже с первого дня захватить лидерство в чемпионате.
Останутся ли «мерсисайдцы» во главе турнирной таблицы после первого тура? В истории АПЛ «Ливерпуль» лишь дважды лидировал после первого тура. Последний раз это было в сезоне 2018/19.
Рекордсменом первых туров является «Манчестер Юнайтед», в активе которого 6 лидерств после стартовой игры сезона.
Количество раз, когда команда лидировала после первого тура АПЛ
- 6 – Манчестер Юнайтед (2021/22)
- 4 – Ньюкасл Юнайтед (2023/24)
- 4 – Челси (2014/15)
- 3 – Арсенал (2020/21)
- 3 – Манчестер Сити (2019/20)
- 2 – Ливерпуль (2018/19)
- 2 – Болтон (2011/12)
- 2 – Чарльтон (2005/06)
- 1 – Брайтон (2024/25)
- 1 – Тоттенхэм Хотспур (2022/23)
- 1 – Фулхэм (2012/13)
- 1 – Блэкберн Роверс (2003/04)
- 1 – Уимблдон (1998/99)
- 1 – Астон Вилла (1993/94)
- 1 – Норвич (1992/93)
В скобках – последний сезон, в котором команда лидировала в АПЛ после первого тура
Who will be top of the Premier League come Monday night?🤔 pic.twitter.com/cubQQopx1e— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 15, 2025
