Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 августа 2025, 15:33
Манчестер Юнайтед возглавляет интересный рейтинг АПЛ

Сможет ли «Ливерпуль» приблизиться к «красным дьяволам»?

Манчестер Юнайтед возглавляет интересный рейтинг АПЛ
Матчем «Ливерпуль» – «Борнмут» стартовал новый сезон АПЛ. Победу в матче одержали действующие чемпионы со счетом 4:2, что позволило им уже с первого дня захватить лидерство в чемпионате.

Останутся ли «мерсисайдцы» во главе турнирной таблицы после первого тура? В истории АПЛ «Ливерпуль» лишь дважды лидировал после первого тура. Последний раз это было в сезоне 2018/19.

Рекордсменом первых туров является «Манчестер Юнайтед», в активе которого 6 лидерств после стартовой игры сезона.

Количество раз, когда команда лидировала после первого тура АПЛ

  • 6 – Манчестер Юнайтед (2021/22)
  • 4 – Ньюкасл Юнайтед (2023/24)
  • 4 – Челси (2014/15)
  • 3 – Арсенал (2020/21)
  • 3 – Манчестер Сити (2019/20)
  • 2 – Ливерпуль (2018/19)
  • 2 – Болтон (2011/12)
  • 2 – Чарльтон (2005/06)
  • 1 – Брайтон (2024/25)
  • 1 – Тоттенхэм Хотспур (2022/23)
  • 1 – Фулхэм (2012/13)
  • 1 – Блэкберн Роверс (2003/04)
  • 1 – Уимблдон (1998/99)
  • 1 – Астон Вилла (1993/94)
  • 1 – Норвич (1992/93)

В скобках – последний сезон, в котором команда лидировала в АПЛ после первого тура

Без голов. Астон Вилла и Ньюкасл сыграли вничью
Салах своим забитым голом приблизился к двум рекордам АПЛ
Новичок Ливерпуля: «Мы хотели выиграть для Жоты»
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Борнмут Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
