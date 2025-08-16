Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владимир КОВАЛЮК: «Ошибок было много, особенно индивидуальных»
Украина. Первая лига
Владимир КОВАЛЮК: «Ошибок было много, особенно индивидуальных»

Главный тренер «Пробоя» Владимир Ковалюк прокомментировал поражение в матче с «Буковиной»

ФК Буковина. Владимир Ковалюк

В пятницу, 15 августа, в матче 3-го тура Первой лиги «Пробой» на своем поле со счетом 3:4 уступил «Буковине». Впечатлениями о матче поделился главный тренер «Пробоя» Владимир Ковалюк.

– Владимир Васильевич, интенсивный, интригующий и богатый голами поединок завершился для вашей команды поражением. Какие ваши впечатления от этого матча?

– В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины. Также поздравляю наших жителей с Днем города и праздником Богородицы. Что касается матча, то наверняка для болельщика игра была очень интересной, ведь было семь забитых мячей. Мы готовились к этой игре и хорошо понимали, с каким соперником имеем дело. Просил ребят максимально выполнить установку, ведь играли против команды, которая ставит перед собой задачу выхода в Премьер-лигу. Но мы допустили три серьезных ошибки, которые привели к пропущенным голам. Отыгрываться против такого соперника очень тяжело. Хочу поблагодарить ребят, что они не опустили руки даже после четвертого пропущенного мяча. Они играли для болельщиков и, думаю, порадовали их своей игрой. Забить три гола «Буковине» – дело непростое, ведь в составе этой команды много футболистов с опытом выступлений в Премьер-лиге. Мы учимся. Я всегда подчеркиваю для своих игроков, что Первая лига – это не Вторая лига. Здесь больше искусных соперников, и за такие ошибки, как сегодня, тебя сразу наказывают. Еще раз скажу – ошибок было много, особенно индивидуальных, и они привели к пропущенным мячам. Но в целом ребята старались, за что я им благодарен. Это футбол. Готовимся к Кубку Украины. Постараемся поскорее забыть эту игру и настроиться на следующий поединок. Вскоре к нам приедет еще одна сильная команда из Премьер-лиги – ЛНЗ Черкассы. Это будет настоящий праздник в Городенке и мы сделаем все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Пробой Городенка Владимир Ковалюк
