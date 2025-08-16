Известны стартовые составы на матч Колос – Карпаты
Матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги начнется 16 августа в 15:30 по Киеву
В субботу, 16 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».
Команды сыграют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Пояк, Понедельник, Теллес, Ррапай, Гагно, Велетень, Клиук, Алефриенко
Карпаты: Клищук, Мирошниченко, Жан Педрозу, Бабогло, Плегенько, АЛьварес. Шах, Чачуа, Пауло Витор, Костенко, Игор Невес
