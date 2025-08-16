Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 14:36 |
Известны стартовые составы на матч Колос – Карпаты

Матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги начнется 16 августа в 15:30 по Киеву

Известны стартовые составы на матч Колос – Карпаты
ФК Карпаты

В субботу, 16 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Пояк, Понедельник, Теллес, Ррапай, Гагно, Велетень, Клиук, Алефриенко

Карпаты: Клищук, Мирошниченко, Жан Педрозу, Бабогло, Плегенько, АЛьварес. Шах, Чачуа, Пауло Витор, Костенко, Игор Невес

