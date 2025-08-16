Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гакпо продолжил свою результативную серию за Ливерпуль
Англия
16 августа 2025, 13:07 |
Гакпо продолжил свою результативную серию за Ливерпуль

Нидерландец забивает или отдает ассист уже в четвертом домашнем матче «красных» в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.

Один из голов в составе «красных» записал на свой счет Коди Гакпо.

Нидерландский нападающий отмечается результативным действием уже в четвертом домашнем матче «мерсисайдцев» в АПЛ подряд:

  • против «Тоттенхэма» – гол,
  • против «Арсенала» – гол,
  • против «Кристал Пэлас» – ассист,
  • против «Борнмута» – гол.

Кроме того, если брать выходы Коди в стартовом составе «Ливерпуля», его результативная серия на Энфилде в АПЛ насчитывает уже 10 матчей подряд.

Дмитрий Банар
