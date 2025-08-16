Гакпо продолжил свою результативную серию за Ливерпуль
Нидерландец забивает или отдает ассист уже в четвертом домашнем матче «красных» в АПЛ
В матче первого тура АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Борнмут» со счетом 4:2.
Один из голов в составе «красных» записал на свой счет Коди Гакпо.
Нидерландский нападающий отмечается результативным действием уже в четвертом домашнем матче «мерсисайдцев» в АПЛ подряд:
- против «Тоттенхэма» – гол,
- против «Арсенала» – гол,
- против «Кристал Пэлас» – ассист,
- против «Борнмута» – гол.
Кроме того, если брать выходы Коди в стартовом составе «Ливерпуля», его результативная серия на Энфилде в АПЛ насчитывает уже 10 матчей подряд.
Cody Gakpo has now either scored or assisted in his last four Premier League home games for Liverpool:— Squawka Live (@Squawka_Live) August 15, 2025
⚽️ vs. Tottenham
⚽️ vs. Arsenal
🅰️ vs. Crystal Palace
⚽️ vs. Bournemouth
Up and running in 2025/26. 💪 pic.twitter.com/30JrGEyNUo
Cody Gakpo has now scored or assisted in 🔟 consecutive Premier League starts at Anfield! 🏡 pic.twitter.com/AUZ6ilqjCl— Premier League (@premierleague) August 15, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлуиджи Доннарумма привлекает внимание испанского гранда
Украинские команды за неделю прибавили в копилку всего 0,125 балла