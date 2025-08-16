ФОТО. Девушка футболиста Динамо соблазняет впечатляющим декольте

Лиза Кандыба покорила Instagram новым ярким селфи.

Возлюбленная нападающего «Динамо» Назара Волошина совместила нежность и соблазн в одном образе.

На фото она за рулём авто в белом топе с глубоким декольте.

Снимок мгновенно собрал волну комплиментов.

Напомним, что пара встречается уже продолжительное время.