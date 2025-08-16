ВИДЕО. Юниоры Динамо не сумели обыграть Эпицентр U-19

В третьем туре чемпионата Украины U-19 киевское «Динамо» встретилось в гостях на стадионе «Сокол» во Львове с «Эпицентром» из Каменца-Подольского.

Начало матча оказалось шокирующим для динамовцев. Игроки «Эпицентра» реализовали по сути свою первую же атаку. После прострела с левого фланга Гавура пробил в штангу, мяч отскочил к Романюку, на удар которого среагировал Вячеслав Суркис, однако хозяева нанесли и третий удар подряд, на этот раз результативный. На добивании оказался Юрий Пач, после удара которого и рикошета от защитника мяч оказался в сетке ворот.

Ведя в счете уже после первой минуты, игроки «Эпицентра» сосредоточились на обороне собственных ворот, тогда как динамовцы завладели инициативой и начали создавать моменты у ворот номинальных хозяев поля. Хорошие шансы для взятия ворот в первом тайме имели Павел Люсин, Федор Задорожный и Кирилл Токарь.

Второй тайм начался аналогично – с инициативы киевских динамовцев, которые в итоге добились своего и сравняли счет на 54-й минуте. Люсин получил мяч в районе полукруга перед штрафной площадкой в окружении нескольких соперников, сделал паузу и отдал острую проникающую передачу в штрафную на Задорожного, который принял мяч справа от ворот и точно пробил в ближний угол – 1:1.

«Бело-синие» постепенно все больше наращивали давление на ворота «Эпицентра», игроки которого отошли в глубокую оборону. Киевляне создали немало моментов у ворот соперника, однако счет до финального свистка так и не изменился.

Чемпионат Украины U-19

3-й тур, 15 августа. Львов. Стадион «Сокол»

Эпицентр Каменец-Подольский U-19 – Динамо Киев U-19 – 1:1

Голы: Пач, 1 – Задорожный, 54

Эпицентр: 1. Лихвар, 5. Жилинский (16. Силантьев, 34), 8. Рубан, 23. Горощук, 17. Лукач (21. Поворозник, 65), 25. Гейник, 11. Бекерский, 6. Романюк В. (к) (13. Питула, 79), 27. Украинец (7. Шкраба, 46), 10. Пач, 9. Гавура (24. Бурлаков, 79).

Динамо: 71. Суркис, 11. Губенко, 4. Огородник, 13. Коробов, 15. Дикий (28. Жданов, 46), 14. Ищенко (к), 18. Озимай (6. Иваськов, 66), 8. Люсин (30. Романюк М., 66), 17. Гродзинский, 19. Задорожный (21. Музычко, 83), 9. Токарь (3. Дехтяр, 46).

Предупреждения: Жилинский, 7, Лукач, 38, Гейник, 63, Бекерский, 90+1 – Иваськов, 88

