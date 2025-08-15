Другие новости15 августа 2025, 23:48 |
268
1
ФОТО. Украинская журналистка разделась и показала невероятный пресс
Арина Евдокименко в потрясающей спортивной форме
15 августа 2025, 23:48 |
268
1
Арина Евдокименко впечатлила Instagram новой серией откровенных фото в бикини.
Ведущая УПЛ показала стальной пресс и идеальные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Снимки сделаны в курортном комплексе Emily Resort, где Арина позировала у бассейна и на фоне зеленой изгороди.
Публикация мгновенно вызвала шквал комплиментов и восторженных комментариев в соцсетях.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 августа 2025, 08:46 1
Известный американский промоутер – о бое, в котором проиграл Флойд Мейвезер
Футбол | 15 августа 2025, 23:24 0
Лидером остался Усман Дембеле
Футбол | 15.08.2025, 05:42
Футбол | 14.08.2025, 23:55
Футбол | 15.08.2025, 20:22
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Яка ж це журналістка? Це блядюга якась..І цицьоок нема..
Популярные новости
14.08.2025, 09:14 4
15.08.2025, 06:21
14.08.2025, 06:45 1
14.08.2025, 00:45 10
15.08.2025, 05:30
14.08.2025, 07:17 21
14.08.2025, 22:59 26
14.08.2025, 23:12 2