ФОТО. Украинская журналистка разделась и показала невероятный пресс

Арина Евдокименко впечатлила Instagram новой серией откровенных фото в бикини.

Ведущая УПЛ показала стальной пресс и идеальные формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Снимки сделаны в курортном комплексе Emily Resort, где Арина позировала у бассейна и на фоне зеленой изгороди.

Публикация мгновенно вызвала шквал комплиментов и восторженных комментариев в соцсетях.