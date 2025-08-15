Победитель Суперкубка Англии потратил меньше всего средств на трансферы
«Кристал Пэлес» стал командой топ-5 лиг Европы с наименьшими расходами в летнее ТВ
«Кристал Пэлес», который недавно завоевал Суперкубок Англии, является командой топ-5 европейских лиг с наименьшими расходами на трансферы в нынешнее трансферное окно – 1,95 млн фунтов.
Единственные средства «орлы» потратили на нидерландского левого защитника Борна Соса, за которого «Аякс» получил именно эти 1,95 млн фунтов.
В пятерку лидеров по наименьшим расходам среди топ-5 лиг Европы также вошли: «Леванте» (Испания, 2,1 млн), «Лечче» (Италия, 2,55 млн), «Монако» (Франция, 2,55 млн) и «Райо Вальекано» (Испания, 2,65 млн).
