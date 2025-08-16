Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 15:50 | Обновлено 16 августа 2025, 16:10
Заря вернула игрокам премиальные. Но придумала новую систему

Премиальные только за три победы кряду

Заря вернула игрокам премиальные. Но придумала новую систему
ФК Заря

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Заря вернула игрокам премиальные, однако клуб решил внедрить новую систему их выдачи.

Игроки будут получать премиальные только в том случае, если выиграют три матча кряду. Ничья с Динамо и Шахтером будет в этом случае считаться за победу.

Сообщается, что подобных новаций нет в других командах УПЛ.

Новый сезон УПЛ Заря начала с ничьей и победы.

batistuta
Масфільм! Лугандон паклюжить нас отакими фейками. Які преміальні? Війна! Усе на дрони Притули та спутники Буданіча!
Ответить
-1
fly
Якщо гол забитий в непарну хвилину то таки гол при підрахунку не рахується
Ответить
-1
roman75zpr
Ну правильно, это ж премия, ни зарплата, игроки не самые бедные люди
Ответить
-1
Mark4854590
Чого тільки не придумають, аби не платити)
Ответить
-1
