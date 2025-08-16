Заря вернула игрокам премиальные. Но придумала новую систему

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Заря вернула игрокам премиальные, однако клуб решил внедрить новую систему их выдачи.

Игроки будут получать премиальные только в том случае, если выиграют три матча кряду. Ничья с Динамо и Шахтером будет в этом случае считаться за победу.

Сообщается, что подобных новаций нет в других командах УПЛ.

Новый сезон УПЛ Заря начала с ничьей и победы.