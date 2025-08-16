Украина. Премьер лига16 августа 2025, 15:50 | Обновлено 16 августа 2025, 16:10
861
4
Заря вернула игрокам премиальные. Но придумала новую систему
Премиальные только за три победы кряду
16 августа 2025, 15:50 | Обновлено 16 августа 2025, 16:10
861
4
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Заря вернула игрокам премиальные, однако клуб решил внедрить новую систему их выдачи.
Игроки будут получать премиальные только в том случае, если выиграют три матча кряду. Ничья с Динамо и Шахтером будет в этом случае считаться за победу.
Сообщается, что подобных новаций нет в других командах УПЛ.
Новый сезон УПЛ Заря начала с ничьей и победы.
Комментарии 4
Масфільм! Лугандон паклюжить нас отакими фейками. Які преміальні? Війна! Усе на дрони Притули та спутники Буданіча!
Якщо гол забитий в непарну хвилину то таки гол при підрахунку не рахується
Ну правильно, это ж премия, ни зарплата, игроки не самые бедные люди
Чого тільки не придумають, аби не платити)
