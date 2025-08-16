Артета о шансах Арсенала на титул АПЛ: «Если копать, то будет и золото»

Наставник Арсенала Микель Артета высказался о первом матче нового сезона АПЛ, в котором команде сразу придется сыграть против Манчестер Юнайтед.

«Я очень рад, что стартует сезон. Летом было продуктивным, не могу дождаться. Борьба за титул? За последние три сезона Арсенал набрал больше всех очков, мы были очень близки».

«Если копать, копать и копать, то рано или поздно будет и золото. Мы были очень стабильными, но немного не хватало».

«Надеюсь, то усиление состава, которое провел клуб, поможет нам», – сказал Артета.

Главным новичком лета стал форвард Виктор Дьекереш, которого подписали за 63 миллиона евро.