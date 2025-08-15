Англия15 августа 2025, 17:27 | Обновлено 15 августа 2025, 17:53
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал статусного форварда
Лидс усилился Калвертом-Льюином
Новичок АПЛ Лидс перед стартом сезона чемпионата Англии объявил о подписании форварда Доминика Калверта-Льюина, который получил трехлетний контракт.
28-летний игрок был основным нападающим Эвертона, однако покинул состав ливерпульской команды в статусе свободного агента.
В Эвертоне забил 57 голов в 240 матчах.
✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰!#LUFC is delighted to announce the signing of Dominic Calvert-Lewin— Leeds United (@LUFC) August 15, 2025
