Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 августа 2025, 17:27 | Обновлено 15 августа 2025, 17:53
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал статусного форварда

Лидс усилился Калвертом-Льюином

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал статусного форварда
ФК Лидс

Новичок АПЛ Лидс перед стартом сезона чемпионата Англии объявил о подписании форварда Доминика Калверта-Льюина, который получил трехлетний контракт.

28-летний игрок был основным нападающим Эвертона, однако покинул состав ливерпульской команды в статусе свободного агента.

В Эвертоне забил 57 голов в 240 матчах.

Доминик Калверт-Льюин Лидс Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Лидс
