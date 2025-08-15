ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал статусного форварда

Новичок АПЛ Лидс перед стартом сезона чемпионата Англии объявил о подписании форварда Доминика Калверта-Льюина, который получил трехлетний контракт.

28-летний игрок был основным нападающим Эвертона, однако покинул состав ливерпульской команды в статусе свободного агента.

В Эвертоне забил 57 голов в 240 матчах.