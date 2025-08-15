Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом

Футболисты «Шахтера» в квалификации Лиги Европы уступили в серии послематчевых пенальти греческому «Панатинаикосу» – 3:4 (основное время – 0:0) и продолжат выступления в менее престижной Лиге конференций.

По мнению экспертов, на ход событий в Кракове повлияло довольно спорное удаление с поля на 81 минуте за два предупреждения дончанина Олега Очеретько.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери Даниэля Зиберта из Германии в этом игровом эпизоде.

«Основания для наказания Очеретько желтой карточкой у арбитра были. В вихре борьбы дончанин, видимо, забыл, что у него в пассиве уже было предупреждение, и почему-то бросился в ноги сопернику, заметим, когда воротам номинальных хозяев ничего не угрожало. Фол был очевиден.

А утверждение о том, что это удаление под занавес противостояния не соответствовало духу борьбы или рангу турнира, это – лирика. На такие мелочи рефери, как правило, не обращают внимания. В данном случае арбитр просто зафиксировал нарушение правил.

Что касается красной карточки руководителю «горняков» Арди Турану, который выразил свое недовольство решением рефери, то это – эмоции. Все же, групповой турнир Лиги Европы был очень близок.

И самое обидное, что, оставшись в меньшинстве, дончане имели несколько прекрасных возможностей забить победный гол и избежать футбольной лотереи. Но здесь уже к арбитру не могло быть никаких претензий: просто у «горняков» оказался сбит прицел».

