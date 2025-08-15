Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Лига Европы
15 августа 2025, 13:52 | Обновлено 15 августа 2025, 14:37
2117
1

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом

Мирослав Ступар считает, что основания для удаления Очеретько были

15 августа 2025, 13:52 | Обновлено 15 августа 2025, 14:37
2117
1
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Мирослав Ступар

Футболисты «Шахтера» в квалификации Лиги Европы уступили в серии послематчевых пенальти греческому «Панатинаикосу» – 3:4 (основное время – 0:0) и продолжат выступления в менее престижной Лиге конференций.

По мнению экспертов, на ход событий в Кракове повлияло довольно спорное удаление с поля на 81 минуте за два предупреждения дончанина Олега Очеретько.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери Даниэля Зиберта из Германии в этом игровом эпизоде.

«Основания для наказания Очеретько желтой карточкой у арбитра были. В вихре борьбы дончанин, видимо, забыл, что у него в пассиве уже было предупреждение, и почему-то бросился в ноги сопернику, заметим, когда воротам номинальных хозяев ничего не угрожало. Фол был очевиден.

А утверждение о том, что это удаление под занавес противостояния не соответствовало духу борьбы или рангу турнира, это – лирика. На такие мелочи рефери, как правило, не обращают внимания. В данном случае арбитр просто зафиксировал нарушение правил.

Что касается красной карточки руководителю «горняков» Арди Турану, который выразил свое недовольство решением рефери, то это – эмоции. Все же, групповой турнир Лиги Европы был очень близок.

И самое обидное, что, оставшись в меньшинстве, дончане имели несколько прекрасных возможностей забить победный гол и избежать футбольной лотереи. Но здесь уже к арбитру не могло быть никаких претензий: просто у «горняков» оказался сбит прицел».

Ранее известный эксперт Олег Федорчук прокомментировал вылет донецкого «Шахтера» из Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса».

По теме:
КуПС – РФШ – 1:0. Вторая победа финнов. Видео гола и обзор матча
Автор решающего пенальти Панатинаикоса: «Я хотел помочь команде»
А мог и Шахтер. Только один клуб прошел три раунда квалификации ЛЕ
Мирослав Ступар Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос инсайд судейство судьи (арбитры)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14 августа 2025, 23:55 357
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу

Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14 августа 2025, 15:46 11
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове

Украинский тренер верит в успех Ильи Забарного в расположении ПСЖ

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14.08.2025, 23:12
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 15.08.2025, 11:09
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
Футбол | 15.08.2025, 14:04
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
«Да это не футбол! Это мучения!» Реакция фанов на матч Полесья в ЛК
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
перша жовта була стовідсотковою, в другому моменті якщо уважно подивитися то видно що Очеретько грав спочатку в м'яч, але це не відміняє той факт що Олег не повинен був стрибати в такий ризикований підкат маючи жовту
Ответить
0
Популярные новости
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 14
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем