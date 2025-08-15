Контрастные баллы. Украинцы из Университати узнали оценки за матч ЛК

14 августа были сыграны заключительные матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций.

В одном из поединков румынский клуб «Университатя» Крайова отправился в гости к словацкому «Спартаку» Трнава. Первая встреча между командами завершилась победой «Университати» со счётом 3:0.

Матч прошёл на «стадионе имени Антона Малатинскего».

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста – вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Несмотря на комфортное преимущество после первой игры, румынский клуб умудрился проиграть в основное время 1:4. Игра перешла в овертайм, где «Университатя» забила два мяча и прошла в следующий раунд.

После финального свистка портал SofaScore выставил оценки всем участникам матча. Украинский защитник Романчук получил самый низкий балл в команде – 5.5.

Зато голкипер Исенко вошёл в тройку лучших игроков «Университати»: на его счету четыре сэйва и оценка 7.2.

Оценки матча «Спартак» Трнава – «Университатя» Крайова» от SofaScore