Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт – об игроке Шахтера: «У него показатель мирового уровня»
Лига Европы
15 августа 2025, 16:55 | Обновлено 15 августа 2025, 16:56
650
0

Эксперт – об игроке Шахтера: «У него показатель мирового уровня»

Олег Федорчук отмечает игру Николая Матвиенко

15 августа 2025, 16:55 | Обновлено 15 августа 2025, 16:56
650
0
Эксперт – об игроке Шахтера: «У него показатель мирового уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре украинского защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0, 0:0 по сумме матчей, 3:4 по пенальти):

«Я каждые 30 минут параллельно смотрел на статистические показатели. Так вот, на 95-й минуте у Матвиенко было 90 передач и только две ошибки. Всего 2% брака – это показатель мирового уровня. Я заметил, что Матвиенко прибавил в движении с мячом.

Кроме своих качественных передач, теперь он демонстрирует очень хорошее умение поглощать пространство – как раньше делал Ракицкий, а сейчас Забарный. Матвиенко очень высоко поднимается и обостряет ситуацию. Николай – несомненный лидер «Шахтера».

В итоге игру украинца эксперт оценил в 6,0 баллов из 10 возможных.

По теме:
Матч в Польше стал самым посещаемым на неделе в Лиге Европы
Польские и кипрские клубы лидируют в евросезоне по количеству побед
Вольфсбергер – ПАОК – 0:1 д.в. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Олег Федорчук Шахтер - Панатинаикос Николай Матвиенко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14 августа 2025, 22:59 26
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 15 августа 2025, 11:09 14
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ

Не обделили вниманием ни одну из команд дивизиона

Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15.08.2025, 08:46
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Первый матч нового тура. Составы на игру УПЛ
Футбол | 15.08.2025, 16:59
Первый матч нового тура. Составы на игру УПЛ
Первый матч нового тура. Составы на игру УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50
Бокс
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
Хацкевич нашел новый клуб для Ярмоленко после вылета Динамо из ЛЧ
13.08.2025, 18:48 5
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем