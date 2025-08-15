Эксперт – об игроке Шахтера: «У него показатель мирового уровня»

Известный эксперт Олег Федорчук высказался об игре украинского защитника донецкого «Шахтера» Николая Матвиенко в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против греческого «Панатинаикоса» (0:0, 0:0 по сумме матчей, 3:4 по пенальти):

«Я каждые 30 минут параллельно смотрел на статистические показатели. Так вот, на 95-й минуте у Матвиенко было 90 передач и только две ошибки. Всего 2% брака – это показатель мирового уровня. Я заметил, что Матвиенко прибавил в движении с мячом.

Кроме своих качественных передач, теперь он демонстрирует очень хорошее умение поглощать пространство – как раньше делал Ракицкий, а сейчас Забарный. Матвиенко очень высоко поднимается и обостряет ситуацию. Николай – несомненный лидер «Шахтера».

В итоге игру украинца эксперт оценил в 6,0 баллов из 10 возможных.