Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не справились». Экс-игрок Шахтера – о нереализованных пенальти горняков
Лига Европы
15 августа 2025, 09:48 | Обновлено 15 августа 2025, 09:50
404
0

«Не справились». Экс-игрок Шахтера – о нереализованных пенальти горняков

Валерий Кривенцов высказался о втором матче с «Панатинаикосом»

15 августа 2025, 09:48 | Обновлено 15 августа 2025, 09:50
404
0
«Не справились». Экс-игрок Шахтера – о нереализованных пенальти горняков
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов высказался о роковой серии пенальти для «горняков» в матче квалификации Лиги Европы против «Панатинаикоса».

Донецкий клуб дважды сыграл вничью с греческой командой, однако в серии пенальти «горняки» оказались слабее – 3:4 по пенальти.

«Туран еще мало работает с командой, поэтому не научил их пробивать 11-метровые. Кауан Элиас и Педриньо взяли на себя эту ответственность, но не справились с волнением. Это футбол», – сказал Кривенцов.

Ранее появилась информация о количестве болельщиков на ответным матче «Шахтер» – «Панатинаикос».

По теме:
Экс-игрок Шахтера объяснил, почему Полесье провалилось в матче с Пакшем
Стало известно, сколько фанатов посетили матч ЛЕ Шахтер – Панатинаикос
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Туран не научил бразильцев бить пенальти»
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос Валерий Кривенцов Кауан Элиас Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Футбол | 15 августа 2025, 09:30 0
Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок
Поражение Шахтера, Полесье выстояло, травма Усика, полуфинал для Киченок

Главные новости за 14 августа на Sport.ua

Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких
Футбол | 15 августа 2025, 05:12 3
Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких
Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких

Кристина Шацких и Юлия Разкевич раздали красоты

У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
Футбол | 14.08.2025, 12:50
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
У Лунина проблемы. Реал хочет подписать одного из лучших вратарей мира
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 9
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем