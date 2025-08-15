«Не справились». Экс-игрок Шахтера – о нереализованных пенальти горняков
Валерий Кривенцов высказался о втором матче с «Панатинаикосом»
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов высказался о роковой серии пенальти для «горняков» в матче квалификации Лиги Европы против «Панатинаикоса».
Донецкий клуб дважды сыграл вничью с греческой командой, однако в серии пенальти «горняки» оказались слабее – 3:4 по пенальти.
«Туран еще мало работает с командой, поэтому не научил их пробивать 11-метровые. Кауан Элиас и Педриньо взяли на себя эту ответственность, но не справились с волнением. Это футбол», – сказал Кривенцов.
Ранее появилась информация о количестве болельщиков на ответным матче «Шахтер» – «Панатинаикос».
