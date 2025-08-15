Игрок Панатинаикоса назвал Шахтер более сильным соперником, чем Рейнджерс

Аргентинский хавбек Даниэль Мансини, который забил решающий пенальти за Панатинаикос в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против Шахтера, прокомментировал победу команды:

«Я чувствовал себя ответственным и хотел пробить пенальти и забить его. Я хотел помочь команде, и именно поэтому мы здесь. Чтобы отдать все ради клуба и добиться того, что он заслуживает.

Правда в том, что с «Рейнджерс» мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше, но нам не повезло. Сегодня мы смогли пройти дальше против более сильного соперника, потому что верили и знали, что сможем это сделать».

Панатинаикос начал квалификацию еврокубков в Лиге чемпионов, но во втором круге потерпел поражение от Рейнджерса (0:2, 1:1). После победы над Шахтером (0:0, 0:0, пен. 4:3) греческий коллектив вышел в Q4 ЛЕ, где встретится с турецким Самсонспором.

