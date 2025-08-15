Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Панатинаикоса назвал Шахтер более сильным соперником, чем Рейнджерс
Лига Европы
15 августа 2025, 06:07 |
300
0

Игрок Панатинаикоса назвал Шахтер более сильным соперником, чем Рейнджерс

Даниэль Мансини прокомментировал выход греческой команды в Q4 Лиги Европы

15 августа 2025, 06:07 |
300
0
Игрок Панатинаикоса назвал Шахтер более сильным соперником, чем Рейнджерс
ФК Панатинаикос. Даниэль Мансини и Бартоломей Драговски

Аргентинский хавбек Даниэль Мансини, который забил решающий пенальти за Панатинаикос в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против Шахтера, прокомментировал победу команды:

«Я чувствовал себя ответственным и хотел пробить пенальти и забить его. Я хотел помочь команде, и именно поэтому мы здесь. Чтобы отдать все ради клуба и добиться того, что он заслуживает.

Правда в том, что с «Рейнджерс» мы сделали все возможное, чтобы пройти дальше, но нам не повезло. Сегодня мы смогли пройти дальше против более сильного соперника, потому что верили и знали, что сможем это сделать».

Панатинаикос начал квалификацию еврокубков в Лиге чемпионов, но во втором круге потерпел поражение от Рейнджерса (0:2, 1:1). После победы над Шахтером (0:0, 0:0, пен. 4:3) греческий коллектив вышел в Q4 ЛЕ, где встретится с турецким Самсонспором.

Видеообзор матча Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4)

По теме:
ВИТОРИЯ – после матча с Шахтером: «Футбол, в общем-то, честный вид спорта»
Герой Панатинаикоса рассказал, как отбил пенальти игроков Шахтера
Красные черти. Чемпион Гибралтара в серии пенальти гарантировал евроосень
Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
Футбол | 15 августа 2025, 06:50 1
Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб
Зинченко дал ответ Фенербахче, готов ли он играть за этот клуб

Александру нужно посоветоваться с семьей

УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 14 августа 2025, 23:21 2
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»

Александр – о Дональде Трампе

ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
Футбол | 15.08.2025, 00:43
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 9
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 5
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
13.08.2025, 03:03
Бокс
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем