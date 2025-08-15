Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 августа 2025, 05:30
ВИДЕО. Коренные индейцы приветствовали Томаса Мюллера в Ванкувере

Томас Мюллер начинает новый этап карьеры в Канаде

ВИДЕО. Коренные индейцы приветствовали Томаса Мюллера в Ванкувере
Instagram. Томас Мюллер

Томаса Мюллера в Ванкувере встретили болельщики и коренные индейцы Масквеам с песнями и бубнами.

35-летний нападающий покинул «Баварию» после 756 матчей, 250 голов и 276 ассистов.

Он подписал контракт с «Ванкувер Уайткэпс» на правах свободного агента.

Народ Масквеам, живущий здесь тысячелетиями, приветствовал его вместе с вожем Уэйном Сперроу.

У них есть собственный флаг с изображением лосося, прыгающего над сетью.

После 25 матчей клуб занимает второе место в Западной конференции с 45 очками.

