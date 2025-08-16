Ищут спонсоров. Известный клуб готовит дорогой трансфер Довбика

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации турецких СМИ, одним из главных фаворитов на трансфер Довбика является турецкий «Бешикташ». Турки ищут способы, как заплатить «Роме» 30 миллионов за Артема. Руководство клуба даже готово обратиться к инвесторам для того, чтобы как можно быстрее оформить дорогостоящий трансфер украинца.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».