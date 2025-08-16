Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ищут спонсоров. Известный клуб готовит дорогой трансфер Довбика
Турция
16 августа 2025, 03:22
«Бешикташ» нацелился на украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации турецких СМИ, одним из главных фаворитов на трансфер Довбика является турецкий «Бешикташ». Турки ищут способы, как заплатить «Роме» 30 миллионов за Артема. Руководство клуба даже готово обратиться к инвесторам для того, чтобы как можно быстрее оформить дорогостоящий трансфер украинца.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Бешикташ Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Рома Рим
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
