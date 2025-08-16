Ищут спонсоров. Известный клуб готовит дорогой трансфер Довбика
«Бешикташ» нацелился на украинца
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.
По информации турецких СМИ, одним из главных фаворитов на трансфер Довбика является турецкий «Бешикташ». Турки ищут способы, как заплатить «Роме» 30 миллионов за Артема. Руководство клуба даже готово обратиться к инвесторам для того, чтобы как можно быстрее оформить дорогостоящий трансфер украинца.
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Цыганков сыграл в основе, Владислав Крапивцов вышел на замену
Александр – о Дональде Трампе