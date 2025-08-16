Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Этот игрок скоро уйдет из ПСЖ. Кто он вообще такой?»
Франция
16 августа 2025, 01:15 |
90
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Этот игрок скоро уйдет из ПСЖ. Кто он вообще такой?»

Известный тренер – о ситуации с Забарным и Сафоновым

16 августа 2025, 01:15 |
90
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Этот игрок скоро уйдет из ПСЖ. Кто он вообще такой?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный тренер Юрий Вернидуб поделился мыслями о ситуации вокруг двух игроков «ПСЖ» – Ильи Забарного и Матея Сафонова.

– Тогда напоследок, еще такой вопрос: одним из вратарей ПСЖ является россиянин Сафонов, как себя вести в этой ситуации Забарному с представителем страны-агрессора?

– Я думаю, что когда Забарный еще вел переговоры с клубными боссами ПСЖ о переходе, то этот вопрос обсуждался. Склоняюсь к тому, что россиянин вскоре покинет Париж, потому что кто он такой по сравнению с Забарным, который был на виду в АПЛ? Я убежден, что Забарный уже определился с тем, как себя сейчас вести, он – парень умный и еще тот казак.

Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

По теме:
Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции
Ренн – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Юрий Вернидуб Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15 августа 2025, 02:46 0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»

Легенда вспомнил Майкла Оуэна

Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Другие виды | 15 августа 2025, 18:05 13
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше

Катерина Табашник заняла 6-е место в прыжках в высоту на этапе в Силезии

Ливерпуль – Борнмут – 4:2. Как Кьеза и Салах вырвали победу. Видео голов
Футбол | 17.08.2025, 00:35
Ливерпуль – Борнмут – 4:2. Как Кьеза и Салах вырвали победу. Видео голов
Ливерпуль – Борнмут – 4:2. Как Кьеза и Салах вырвали победу. Видео голов
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Футбол | 15.08.2025, 06:23
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
Бокс | 15.08.2025, 03:05
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
14.08.2025, 15:46 11
Футбол
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
14.08.2025, 00:45 10
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
15.08.2025, 07:17 16
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем