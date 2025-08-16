Юрий ВЕРНИДУБ: «Этот игрок скоро уйдет из ПСЖ. Кто он вообще такой?»

Известный тренер Юрий Вернидуб поделился мыслями о ситуации вокруг двух игроков «ПСЖ» – Ильи Забарного и Матея Сафонова.

– Тогда напоследок, еще такой вопрос: одним из вратарей ПСЖ является россиянин Сафонов, как себя вести в этой ситуации Забарному с представителем страны-агрессора?

– Я думаю, что когда Забарный еще вел переговоры с клубными боссами ПСЖ о переходе, то этот вопрос обсуждался. Склоняюсь к тому, что россиянин вскоре покинет Париж, потому что кто он такой по сравнению с Забарным, который был на виду в АПЛ? Я убежден, что Забарный уже определился с тем, как себя сейчас вести, он – парень умный и еще тот казак.

