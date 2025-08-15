Среди первых из топ-5. Каким будет сезон 25/26 во французcкой Лиге 1

Французская Лига 1 топ-5 начинает сезон 2025/26 в числе первых среди чемпионатов топ-5 – параллельно с испанской Ла Лигой и английской Премьер-лигой. Новый сезон в чемпионате Франции начнется в пятницу, 15 августа. Sport.ua в эксклюзивном материале рассказывает о новом сезоне на наивысшем ярусе французского футбола.

ПСЖ – Забарный и не только

Лидер французского футбола лето провел немного трансферов (пока что), но они стали одними из самых громких в Европе. Разговоры о переходе в ПСЖ украинского защитник Ильи Забарного шли уже давно и недавно этот трансфер состоялся. Английский «Борнмут» получил за Забарного 63 миллиона евро. Еще один большой летний трансфер «красно-синих» – приобретение вратаря «Лилля» Люка Шевалье за 40 миллионов евро. Из этих двоих новичков в составе ПСЖ дебютировал только Шевалье, который вышел в стартовом составе выигранного матча за Суперкубок УЕФА против английского «Тоттенхэма». Забарный, в свою очередь, в заявку на этот матч не вошел.

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Единственный трансфер на выход – центральный защитник Милан Шкриньяр, которого за 7 миллионов евро выкупил турецкий «Фенербахче». Так что трансферный баланс ПСЖ за лето отрицательный – -96 миллионов евро. Пока что – «красно-синие» после приобретения Шевалье и бесплатного подписания Ренату Мартина из «Ромы» уже решили, что бывший основной вратарь и вице-капитан команды Джанлуиджи Доннарумма может искать новое место работы. Если его трансфер состоится нынешним летом, то парижане смогут выручить хорошие деньги и улучшить баланс, а если нет – следующим летом у итальянца истечет контракт и он уйдет бесплатно. Уйдет, скорее всего и еще один вратарь – Матвей Сафонов.

Группа преследователей

По итогам прошлого сезона за ПСЖ в турнирной таблице Лиги 1 расположилась достаточно плотная группа преследователей. «Марсель», «Монако», «Ницца», «Лилль» и «Страсбург» в нынешнем сезоне выступают в еврокубках. От ПСЖ вся эта пятерка по итогам прошлого сезона отстала минимум на 20 очков, но между собой «Марсель», который стал вторым, и «Страсбург», который занял шестое место, разделили восемь очков. Не так уж и много для того, чтобы прогнозировать борьбу этих команд между собой в нынешнем сезоне.

«Марсель», который, к тому же пытается навязать борьбу ПСЖ, стал одним из двух клубов из этих пяти с отрицательным балансом. «Олимпийцы» потратили на трансферы 65 миллионов евро, в том числе подписали левого вингера нидерландского «Фейенорда» Игора Пайшана, опорного полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хейберга и форварда «Эвертона» Нила Мопэ. Также арендовали у «Ювентуса» правого вингера Тимоти Веа, а у «Ланса» – центрального защитника Факундо Медины. А бесплатно вернули в Европу из Саудовской Аравии форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. При этом из крупных трансферов на выход стоит отметить правого полузащитника Луиса Энрике, которого «Интер» купил за 23 миллиона, и левого защитника Кантана Мерлена – он за 13 миллионов стал игроком «Ренна».

Монегаски потратили на трансферы только 3 миллиона – за эту сумму в княжество из немецкого «Байера» перебрался вратарь Лукас Градецки. Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер стал игроком «Монако» бесплатно, как и центральный полузащитник Поль Погба. А у «Барселоны» арендовали левого вингера Ансумане Фати. При этом у «Монако» нет потерь – летом ушли либо свои воспитанники вроде Саимона Буабре, который за 10 миллионов переехал в Саудовскую Аравию, либо ранее отданные в аренду игроки, которых выкупили клубы-арендаторы, либо игроки запаса. При этом стоит отметить предсезонную подготовку «Монако» – в восьми товарищеских матчах пять побед, две ничьи и одно минимальное поражение от «Интера».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ницца

«Ницца» и «Лилль» завершили прошлый сезон с одинаковым количеством очков – по 60. И трансферную кампанию вели тоже примерно одинаково – больше продавали, чем покупали. «Лилль», у которого ушел в ПСЖ основной вратарь Люка Шевалье, нашел ему замену в лице Арно Бодара из «Меца», а также перевел в первую команду 19-летнего клубного воспитанника Лисандрю Ольмета. Кроме того, «доги» вернули во Францию звездного ветерана Оливье Жиру, который играл в МЛС и вернулся домой бесплатно. «Ницца» также летом потеряла вратаря Марчина Бульку, который уехал в Саудовскую Аравию, и взяла вместо него Еванна Диуфа из «Реймса». Но более важные потери «орлят» – центральный защитник Жан-Клэр Тодибо и форвард Эванн Гессан, которые в общей сложности за 70 миллионов ушли в «Вест Хэм» и «Астон Виллу» соответственно. В центр защиты «Ницца» арендовала Джуму Ба из «Манчестер Сити», а атаку «орлята» усилили левым вингером Исаком Янсоном, за которого австрийскому «Рапиду» заплатили 10 миллионов.

Также стоит отметить неважную предсезонную подготовку «Лилля», выиграл только три товарищеских матча из шести при двух поражениях и одной ничьей. А «Ницца» единственная среди французских команд уже стартовала в еврокубках – проиграла «Бенфике» домашний матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. При этом «орлята» на перерыв ушли при счете 0:0, но во втором тайме пропустили дважды.

«Лион» и «Страсбург» устроили распродажу. «Ткачи» продали семерых игроков почти на 74 миллиона, эльзасцы – шестерых на 51 миллион. При этом «Лион» потратил более 30 миллионов, из которых 18 в общей сложности ушло на опорного полузащитника «Ливерпуля» Тайлера Мортона и вратаря «Ноттингем Форест» Мэтта Тернера. А «Страсбург» купил десятерых игроков, на которых потратил более 100 миллионов в общей сложности. В том числе – центральных полузащитников Валентина Барко из «Брайтона» и Матиса Амугу из «Челси», а также центрального защитника «Ноттингем Форест» Эндрю Омобамиделе.

«Лион» также хорошо провел предсезонную подготовку – в шести товарищеских матчах четыре победы, ничья и минимальное поражение от «Баварии» – при чем один из голов немцы забили с пенальти.

Рядом с борьбой за еврокубки

«Брест» в прошлом сезоне дебютировал в еврокубках, но в национальном чемпионате «просел» и занял только девятое место. А «Лансу», который стал восьмым, до еврокубкового места не хватило пяти очков.

«Кроваво-золотые» летом за 25 миллионов продали в «Тоттенхэм» центрального защитника Кевина Дансо, который и так играл там в аренде, а «Рома» за 23.5 миллиона купила у «Ланса» центрального полузащитника Неиля Эль Айнауи. При этом потратил «Ланс» почти 40 миллионов, за которые купил восьмерых игроков, в том числе сразу двух вратарей, и выкупил арендованного форварда «Интера» Мартина Сатриано. А «Брест» за 20 миллионов продал в «Ренн» центрального защитника Лилиана Брассера и центрального полузащитника Мехди Камара. При этом потратили только два миллиона – подписали форварда «Майнца» Людовика Ажорка. «Ланс» также летом сменил главного тренера – место Уилла Стила, который ушел в «Саутхэмптон», занял 46-летний Пьер Саже, который ранее работал с «Лионом».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ланс

Предсезонную подготовку обе команды провели примерно одинаково хорошо. «Ланс» выиграл четыре товарищеских матча из шести. В том числе обыграл «Вулверхэмптон» и «РБ Лейпциг», а также сыграл вничью с бельгийским «Стандартом». «Брест» также выиграл четыре товарищеских матча, в том числе против «Наполи», а также сыграл вничью с «Сассуоло».

Парижане и другие новички

В сезоне 2025/26 в Лиге 1 будут играть две команду из Парижа - к ПСЖ прибавился «Пари», который вернулся в Лигу 1 после 46-летнего перерыва. Летом «синие» смогли никого из своих игроков не потерять и усилиться – из «Порту» за 17 миллионов пришел центральный защитник Отавиу Силва, в «Реймсе» за 11 миллионов взяли левых защитников Ноа Санги и Тибо Де Смета, а из «Нанта» за 7 миллионов пришел левый вингер Мозес Саймон. Также «Пари» хорошо провел предсезонную подготовку – в шести товарищеских матчах три победы, в том числе над «Нантом» и «Сент-Этьенном», две ничьи и минимальное поражение от бельгийского «Юниона». Определенно – за «Пари» будет интересно наблюдать на протяжении сезона.

«Мец» в последние годы достаточно часто выбывал в Лигу 2 и возвращался в Лигу 1. Нынешним летом лотарингцы потратили на усиление всего 3 миллиона евро, на которые купили вратаря норвежского «Фредрикстада» Йонатана Фишера. Также у «Вулверхэмптона» арендовали опорного полузащитника Бубакара Траоре, а у киевского «Динамо» – правого вингера Гиорги Цитаишвили. При этом продал «Мец» четверых игроков почти на 20 миллионов, а еще несколько ушли бесплатно. Во время предсезонной подготовки лотарингцы выиграли четыре товарищеских матча из восьми, но одним из двух поражений было 0:8 от немецкого «Хоккенхайма».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пари

Третий новичок, «Лорьян», также играл в Лиге 1 не так давно и также летом потерял нескольких игроков бесплатно. Только левого вингера Йоанна Катлена нидерландский «Утрехт» купил за 2.8 миллиона евро. При этом серьезных приобретений у «мерлуз» тоже не было. Единственный громкий переход по сути – аренда центрального защитника «Байера» Абдулайе Файе. Кроме него, подписали еще пару игроков из низших ярусов французского футбола. При этом «Лорьян» хорошо провел предсезонную подготовку – в пяти товарищеских матчах две победы, две ничьи, с испанской «Осасуной» и «Генгамом», и минимальное поражение от «Анже».

Вместо итогов

Французский чемпионат начинает новый сезон уже завтра, 14 августа. Многие вопросы будут теми же, что и в прошлые сезоны, в том числе главный – сможет ли кто-то навязать борьбу ПСЖ за чемпионский титул. Но новый сезон ставит и новые вопросы и в первую очередь – что и как получится в ПСЖ у Ильи Забарного, ведь чемпионаты Англии и Франции разные. Также будет интересно, что получится у Гиорги Цитаишвили в «Меце» и сможет ли «Пари» продлить парижское дерби еще как минимум на сезон.