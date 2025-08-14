Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
14 августа 2025, 10:57
1

Бывший игрок Шахтера объяснил, как остановить регресс Динамо в еврокубках

Юрий Вирт поделился мнениями после вылета киевлян из ЛЧ

ФК Динамо Киев

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поделился идеей, как киевскому «Динамо» остановить регресс на международной арене после вылета из третьего раунда квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса» (0:3 по сумме двух матчей).

«Выход один – приглашение качественных легионеров. Понимаю, что это дорогое удовольствие, но в противном случае киевлянам придётся ограничиваться исключительно квалификацией еврокубков», – сказал Вирт.

Напомним, что в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы «бело-синие» сыграют с победителем пары «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Юрий Вирт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
