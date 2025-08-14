Бывший игрок Шахтера объяснил, как остановить регресс Динамо в еврокубках

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поделился идеей, как киевскому «Динамо» остановить регресс на международной арене после вылета из третьего раунда квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса» (0:3 по сумме двух матчей).

«Выход один – приглашение качественных легионеров. Понимаю, что это дорогое удовольствие, но в противном случае киевлянам придётся ограничиваться исключительно квалификацией еврокубков», – сказал Вирт.

Напомним, что в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы «бело-синие» сыграют с победителем пары «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).