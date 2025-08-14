Бывший игрок Шахтера объяснил, как остановить регресс Динамо в еврокубках
Юрий Вирт поделился мнениями после вылета киевлян из ЛЧ
Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поделился идеей, как киевскому «Динамо» остановить регресс на международной арене после вылета из третьего раунда квалификации Лиги чемпионов от кипрского «Пафоса» (0:3 по сумме двух матчей).
«Выход один – приглашение качественных легионеров. Понимаю, что это дорогое удовольствие, но в противном случае киевлянам придётся ограничиваться исключительно квалификацией еврокубков», – сказал Вирт.
Напомним, что в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы «бело-синие» сыграют с победителем пары «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Команді потрібен просто нормальний тренер. А Шовковський хіба тренер? Кого він взагалі тренував? Мав би спочатку пройти горнило другої та першої ліг, а не одразу в дамки..