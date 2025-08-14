Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1. Набрали первые очки. Видео голов и обзор
09.08.2025 11:00 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига
14 августа 2025, 10:34

Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1. Набрали первые очки. Видео голов и обзор

Обе команды впервые не проиграли в новом сезоне

Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1. Набрали первые очки. Видео голов и обзор
ФК Горняк-Спорт

Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. «Горняк-Спорт» на своем поле встретился с «Черноморцем-2».

«Горняк-Спорт» и «Черноморец-2» проиграли по два предыдущих матча. Более того, команды не забивали.

Счет в матче открыли гости. На 32-й минуте Илья Лебедь вывел «Черноморец» вперед.

«Горняк-Спорт» отыгрался на 75-й минуте. Автором первого забитого мяча команды в сезоне стал Ростислав Полюхович.

Вторая лига. 3-й тур

Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1

Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Полюхович (Горняк-Спорт).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Лебедь (Черноморец-2).
