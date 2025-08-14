Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1. Набрали первые очки. Видео голов и обзор
Обе команды впервые не проиграли в новом сезоне
Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. «Горняк-Спорт» на своем поле встретился с «Черноморцем-2».
«Горняк-Спорт» и «Черноморец-2» проиграли по два предыдущих матча. Более того, команды не забивали.
Счет в матче открыли гости. На 32-й минуте Илья Лебедь вывел «Черноморец» вперед.
«Горняк-Спорт» отыгрался на 75-й минуте. Автором первого забитого мяча команды в сезоне стал Ростислав Полюхович.
Вторая лига. 3-й тур
Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1
Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
