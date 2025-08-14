Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1. Набрали первые очки. Видео голов и обзор

Во Второй лиге прошли матчи третьего тура. «Горняк-Спорт» на своем поле встретился с «Черноморцем-2».

«Горняк-Спорт» и «Черноморец-2» проиграли по два предыдущих матча. Более того, команды не забивали.

Счет в матче открыли гости. На 32-й минуте Илья Лебедь вывел «Черноморец» вперед.

«Горняк-Спорт» отыгрался на 75-й минуте. Автором первого забитого мяча команды в сезоне стал Ростислав Полюхович.

Вторая лига. 3-й тур

Горняк-Спорт – Черноморец-2 – 1:1

Голы: Полюхович, 75 – Лебедь, 32.

