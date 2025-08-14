«Сильная команда». Защитник Панатинаикоса – о дуэли с Шахтером

Защитник «Панатинаикоса» Йоргос Кирьякопулос высказался по поводу ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против донецкого «Шахтера». В первом матче команды не выявили сильнейшего – 0:0.

«Конечно, мы играем против очень сильной команды, которую уважаем. Мы уверены в себе. Мы можем пройти дальше и верим, что способны на это. Хочу передать слова поддержки моим землякам и всем в Патрах, которые страдают от пожаров, а также тем, кто пострадал в других городах. Наконец государство должно найти решение, чтобы мы больше не сталкивались с такими явлениями.

Команда показала очень хорошие моменты в первой игре. Мы хорошо сыграли в обороне, имели шансы забить. Единственное, чего нам не хватило – голов, как и в матчах с «Рейнджерс». Надеюсь, во втором матче нам удастся забить и пройти дальше», – сказал Георгиос.