Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Сильная команда». Защитник Панатинаикоса – о дуэли с Шахтером
Лига Европы
14 августа 2025, 10:12 |
Йоргос Кирьякопулос похвалил украинский клуб

INTIME SPORTS. Йоргос Кирьякопулос

Защитник «Панатинаикоса» Йоргос Кирьякопулос высказался по поводу ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против донецкого «Шахтера». В первом матче команды не выявили сильнейшего – 0:0.

«Конечно, мы играем против очень сильной команды, которую уважаем. Мы уверены в себе. Мы можем пройти дальше и верим, что способны на это. Хочу передать слова поддержки моим землякам и всем в Патрах, которые страдают от пожаров, а также тем, кто пострадал в других городах. Наконец государство должно найти решение, чтобы мы больше не сталкивались с такими явлениями.

Команда показала очень хорошие моменты в первой игре. Мы хорошо сыграли в обороне, имели шансы забить. Единственное, чего нам не хватило – голов, как и в матчах с «Рейнджерс». Надеюсь, во втором матче нам удастся забить и пройти дальше», – сказал Георгиос.

По теме:
Легенда Шахтера: «Как минимум одно голевое действие от него будет»
Кто победит? Букмекеры обновили коэффициенты на матч Шахтер – Панатинаикос
Тренер Панатинаикоса: «Мы здесь не для того, чтобы жаловаться на проблемы»
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос
Андрей Витренко Источник: Sport24.gr
