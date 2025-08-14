ВИТИНЬЯ: «Мы действительно верили в камбек до самого конца матча»
Полузащитник «ПСЖ» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»
Португальский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над лондонским «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 по пенальти) в матче за Суперкубок УЕФА:
«Мы до конца верили, что сможем переломить ход игры. Мы не боимся сказать, что будем пытаться снова выиграть все.
Мой промах в серии пенальти? Таков футбол – иногда забиваешь, иногда промахиваешься. Я просто рад, что все закончилось хорошо, и счастлив выиграть этот трофей.
Сейвы Шевалье в серии пенальти? Невероятно. Это и есть определение команды, ведь когда кто-то промахивается, коллеги прикрывают его. На следующий день кто-то другой промахивается, а кто-то другой выходит на первый план».
