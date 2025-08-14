Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИТИНЬЯ: «Мы действительно верили в камбек до самого конца матча»
Суперкубок УЕФА
14 августа 2025, 10:26 |
206
0

ВИТИНЬЯ: «Мы действительно верили в камбек до самого конца матча»

Полузащитник «ПСЖ» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

14 августа 2025, 10:26 |
206
0
ВИТИНЬЯ: «Мы действительно верили в камбек до самого конца матча»
УЕФА. Витинья

Португальский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над лондонским «Тоттенхэмом» (2:2, 4:3 по пенальти) в матче за Суперкубок УЕФА:

«Мы до конца верили, что сможем переломить ход игры. Мы не боимся сказать, что будем пытаться снова выиграть все.

Мой промах в серии пенальти? Таков футбол – иногда забиваешь, иногда промахиваешься. Я просто рад, что все закончилось хорошо, и счастлив выиграть этот трофей.

Сейвы Шевалье в серии пенальти? Невероятно. Это и есть определение команды, ведь когда кто-то промахивается, коллеги прикрывают его. На следующий день кто-то другой промахивается, а кто-то другой выходит на первый план».

По теме:
БУРЯК: «Заборный в ПСЖ за 67 млн? Он один из лучших в Европе»
ФОТО. ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА
У кого 9.2? Стал известен лучший игрок Суперкубка УЕФА
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Витинья (ПСЖ)
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14 августа 2025, 07:17 20
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

«Сильная команда». Защитник Панатинаикоса – о дуэли с Шахтером
Футбол | 14 августа 2025, 10:12 0
«Сильная команда». Защитник Панатинаикоса – о дуэли с Шахтером
«Сильная команда». Защитник Панатинаикоса – о дуэли с Шахтером

Йоргос Кирьякопулос похвалил украинский клуб

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13.08.2025, 22:19
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 06:30
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 366
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 2
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
Динамо может уволить Шовковского. Его судьба зависит от двух легенд
13.08.2025, 09:48 48
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 4
Футбол
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем