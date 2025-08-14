Экс-вратарь Шахтера: «Спросите об этом у Нещерета»

Бывший вратарь национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об игре голкипера киевского «Динамо» Руслана Нещерета в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей).

– Неприятности для киевлян начались уже на 2-й минуте после неосторожного выхода из ворот Руслана Нещерета. Вы, как бывший вратарь, объясните это решение кипера выбежать за пределы штрафной площадки?

– Конечно, об этом лучше спросить у самого Нещерета, думаю, что он не рассчитал до конца скорость полета мяча, поэтому не только опоздал, но и помешал своему одноклубнику Тарасу Михавке. Хозяева мастерски воспользовались этим «подарком», выйдя вперед. Однако в поражении виновата вся команда, которая провалила игру и вынуждена была расстаться с самым престижным континентальным турниром.