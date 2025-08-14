Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заховайло поддержал Шовковского после фиаско Динамо в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
14 августа 2025, 04:23
Футбольный агент считает, что проблема не в главном тренера киевлян

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» опозорилось в матче квалификации в групповой этап Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:3 по итогам двух матчей), что вызвало возмущение среди футбольного сообщества и породило слухи об уходе Александра Шовковского.

Известный футбольный агент Вячеслав Захавайло поддержал нынешнего коуча «бело-синих», пожаловавшись на нынешний уровень игроков киевского гранда.

«И в хорошем, и в плохом остаюсь верным! Еще раз просмотрел матч. Зрелище не для слабонервных. Но это не значит, что нужно отсекать голову Саша. Я не его адвокат, но буду справедлив. Для того чтобы быть конкурентоспособным, нужны усиления. А это немалые деньги. Главный тренер не отвечает за финансовый ход клуб

Всем понятно, почему это происходит. Война и все разговоры, связанные с непростой ситуацией. Он тренирует, что есть. Для чемпионата Украины этого достаточно. Достаточно ли этого для еврокубков? Это – Лига конференций в лучшем случае.

Я готов подтвердить, что в основном составе Динамо Киев есть группа игроков, которые просто не поддаются обучению, но об этом мало кто говорит. Всех собак вешают на главного тренера. А это, на мой взгляд, несправедливо. Не снимаю вины со всей команды, но собака порылась в другом месте», – написал Заховайло.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Саленко посоветовал Игорю Суркису уволить Александра Шовковского после фиаско в Лиге чемпионов.

Динамо Киев Вячеслав Заховайло Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо Александр Шовковский
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
