Реал получил предложение в размере €350 млн за Мбаппе. Уже есть ответ

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии.

Неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил «бланкос» 350 миллионов евро за 26-летнего футболиста Килиана Мбаппе. Однако ответ президента «королевского клуба» был четким – Мбаппе не продается ни за какие деньги мира.

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с новой девяткой.