15 августа 2025, 01:52 |
Реал получил предложение в размере €350 млн за Мбаппе. Уже есть ответ

Флорентино Перес исключил этот трансфер

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии.

Неназванный клуб из Саудовской Аравии предложил «бланкос» 350 миллионов евро за 26-летнего футболиста Килиана Мбаппе. Однако ответ президента «королевского клуба» был четким – Мбаппе не продается ни за какие деньги мира.

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с новой девяткой.

трансферы Реал Мадрид Килиан Мбаппе чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
