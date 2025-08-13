Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса

Киевское «Динамо» запланировало изменения после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).

По информации источника, «Динамо» работает над усилением тренерского штаба Александра Шовковского. Речь идет о возможном приглашении профессионального ассистента и расширении аналитического отдела. А вот конкретного разговора об увольнении нынешнего тренера киевлян в клубе не велось.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.