Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса

Киевское «Динамо» запланировало изменения после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).
По информации источника, «Динамо» работает над усилением тренерского штаба Александра Шовковского. Речь идет о возможном приглашении профессионального ассистента и расширении аналитического отдела. А вот конкретного разговора об увольнении нынешнего тренера киевлян в клубе не велось.
Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.
