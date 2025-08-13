Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 августа 2025, 19:57
Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса

Киевляне вылетели из розыгрыша главного еврокубка от «Пафоса»

Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса
ФК Динамо

Киевское «Динамо» запланировало изменения после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).

По информации источника, «Динамо» работает над усилением тренерского штаба Александра Шовковского. Речь идет о возможном приглашении профессионального ассистента и расширении аналитического отдела. А вот конкретного разговора об увольнении нынешнего тренера киевлян в клубе не велось.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Пафос Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
