Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Это сто процентов. Игроки Динамо будут оштрафованы после такого
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 02:28 |
395
0

Источник: Это сто процентов. Игроки Динамо будут оштрафованы после такого

Таким мнением поделился экс-игрок киевлян Александр Щербаков

15 августа 2025, 02:28 |
395
0
Источник: Это сто процентов. Игроки Динамо будут оштрафованы после такого
ФК Динамо

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Щербаков поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).

– Как отреагировали на поражение?

– Конечно же, для меня неожиданность, что «Динамо» не сумело пройти кипрский клуб. Но, видимо, футбол с каждым годом уверенно движется вперед, вот и на Кипре в него уже хорошо заиграли. К тому же, в ведущих клубах этой страны много легионеров. А что касается самой игры, то наверное со стороны динамовцев была недооценка соперника.

– Разочарованы?

– Мне нравилось киевское «Динамо» и радовал тот факт, что в его составе сейчас играют преимущественно воспитанники украинского футбола. Поэтому, конечно, от повторной игры с «Пафосом» ожидал совсем другого.

– Как думаете, могут ли быть организационные выводы после вчерашнего фиаско на Кипре?

– Уверен, что какой-то разговор руководства «Динамо» с тренерским штабом и футболистами уже был или будет. Это сто процентов. Думаю, что и штраф будет за такую игру.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.

По теме:
Фиорентина исторически успешно играет против украинских команд в еврокубках
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Эпицентр – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Александр Шовковский отставка Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинцу забили 4. Университатя едва не потеряла путевку в Q4 ЛК после 0:3
Футбол | 15 августа 2025, 03:34 0
Украинцу забили 4. Университатя едва не потеряла путевку в Q4 ЛК после 0:3
Украинцу забили 4. Университатя едва не потеряла путевку в Q4 ЛК после 0:3

Румынская команда проиграла ФК Спартак Трнава 1:4 в основное время, но все же прошла дальше

Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Футбол | 14 августа 2025, 22:03 9
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?
Фиалки для волков. С кем и когда Полесье сыграет в Q4 Лиги конференций?

Команда Руслана Ротаня прошла Пакш и встретится с Фиорентиной

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Футбол | 14.08.2025, 08:05
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
13.08.2025, 03:03
Бокс
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это точно худший трансфер в истории»
13.08.2025, 05:11
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем