Источник: Это сто процентов. Игроки Динамо будут оштрафованы после такого

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Щербаков поделился мыслями после вылета команды из Лиги чемпионов от «Пафоса» (0:1 и 0:2).

– Как отреагировали на поражение?

– Конечно же, для меня неожиданность, что «Динамо» не сумело пройти кипрский клуб. Но, видимо, футбол с каждым годом уверенно движется вперед, вот и на Кипре в него уже хорошо заиграли. К тому же, в ведущих клубах этой страны много легионеров. А что касается самой игры, то наверное со стороны динамовцев была недооценка соперника.

– Разочарованы?

– Мне нравилось киевское «Динамо» и радовал тот факт, что в его составе сейчас играют преимущественно воспитанники украинского футбола. Поэтому, конечно, от повторной игры с «Пафосом» ожидал совсем другого.

– Как думаете, могут ли быть организационные выводы после вчерашнего фиаско на Кипре?

– Уверен, что какой-то разговор руководства «Динамо» с тренерским штабом и футболистами уже был или будет. Это сто процентов. Думаю, что и штраф будет за такую игру.

