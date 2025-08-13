Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 13:16 | Обновлено 13 августа 2025, 13:17
Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»

Олег Кузнецов прокомментировал встречу «Пафоса» и «Динамо»

Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Кузнецов в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал реакцию болельщиков на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором столичный гранд уступил «Пафосу» со счетом 0:2 и покинул турнир:

– Олег Владимирович, болельщики «Динамо» вправе называть поражение своей команды в противостоянии с «Пафосом» позорным?
– Я бы не говорил позорным, но то, что за последние несколько лет, это самая безвольная игра в исполнении динамовцев, так точно. На фанов «бело-синих» раздражительно действует то, что уступили кипрской команде, а не испанской или английской. В подсознании у людей есть такое, что представителя Кипра мы должны обыгрывать в любом состоянии. А оказывается, что албанцы или те же киприоты могут не только сопротивляться, но и побеждать большие клубы с историей.

Ранее Андрей Тлумак прокомментировал игру Нещерета в матче с «Пафосом».

