Легенда Динамо: «Самая безвольная игра в исполнении динамовцев»

Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Кузнецов в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал реакцию болельщиков на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором столичный гранд уступил «Пафосу» со счетом 0:2 и покинул турнир:

– Олег Владимирович, болельщики «Динамо» вправе называть поражение своей команды в противостоянии с «Пафосом» позорным?

– Я бы не говорил позорным, но то, что за последние несколько лет, это самая безвольная игра в исполнении динамовцев, так точно. На фанов «бело-синих» раздражительно действует то, что уступили кипрской команде, а не испанской или английской. В подсознании у людей есть такое, что представителя Кипра мы должны обыгрывать в любом состоянии. А оказывается, что албанцы или те же киприоты могут не только сопротивляться, но и побеждать большие клубы с историей.

