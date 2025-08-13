Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер
Лига чемпионов
13 августа 2025, 12:13 | Обновлено 13 августа 2025, 12:20
Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер

«Динамо» 9-й раз в истории потерпело двойное фиаско на стадии плей-офф

ФК Динамо

Украинцам третий раз в истории не удалось преодолеть кипрский барьер в еврокубках. В сезоне-2022/23 «Днепр-1» уступил АЕКу из Ларнаки в 4-м раунде квалификации Лиги Европы и в 1/16 финала Лиги конференций.

А ныне «Динамо» стало первым нашим клубом, оступившимся на киприотах в Лиге чемпионов. Между тем динамовцы потерпели двойное фиаско на стадии плей-офф уже 9-й раз. В пяти случаях киевляне проигрывали оба матча в «олимпийке» в Лиге (Кубке) чемпионов, в трех - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и в одном - в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Двойные поражения Динамо в плей-офф еврокубков

Сезон

Ранг

Стадия

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1986/87

КЧ

1/2

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Порту

1:2 (г)

1:2 (д)

1992/93

КУ

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Андерлехт

2:4 (г)

0:3 (д)

1996/97

ЛЧ

ПР

Йожеф САБО

Рапид В

0:2 (г)

2:4 (д)

2011/12

ЛЧ

КР3

Юрий СЕМИН

Рубин

0:2 (д)

1:2 (г)

2018/19

ЛЕ

1/8

Александр ХАЦКЕВИЧ

Челси

0:3 (г)

0:5 (д)

2020/21

ЛЕ

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Вильярреал

0:2 (д)

0:2 (г)

2022/23

ЛЧ

КР4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика

0:2 (д)

0:3 (г)

2023/24

ЛК

КР4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бешикташ

2:3 (д)

0:1 (г)

2025/26

ЛЧ

КР3

Александр ШОВКОВСКИЙ

Пафос

0:1 (д)

0:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

