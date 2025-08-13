Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер

Украинцам третий раз в истории не удалось преодолеть кипрский барьер в еврокубках. В сезоне-2022/23 «Днепр-1» уступил АЕКу из Ларнаки в 4-м раунде квалификации Лиги Европы и в 1/16 финала Лиги конференций.

А ныне «Динамо» стало первым нашим клубом, оступившимся на киприотах в Лиге чемпионов. Между тем динамовцы потерпели двойное фиаско на стадии плей-офф уже 9-й раз. В пяти случаях киевляне проигрывали оба матча в «олимпийке» в Лиге (Кубке) чемпионов, в трех - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и в одном - в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Двойные поражения Динамо в плей-офф еврокубков

Сезон Ранг Стадия Тренер Динамо Соперник Счет 1986/87 КЧ 1/2 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Порту 1:2 (г) 1:2 (д) 1992/93 КУ 1/16 Анатолий ПУЗАЧ Андерлехт 2:4 (г) 0:3 (д) 1996/97 ЛЧ ПР Йожеф САБО Рапид В 0:2 (г) 2:4 (д) 2011/12 ЛЧ КР3 Юрий СЕМИН Рубин 0:2 (д) 1:2 (г) 2018/19 ЛЕ 1/8 Александр ХАЦКЕВИЧ Челси 0:3 (г) 0:5 (д) 2020/21 ЛЕ 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Вильярреал 0:2 (д) 0:2 (г) 2022/23 ЛЧ КР4 Мирча ЛУЧЕСКУ Бенфика 0:2 (д) 0:3 (г) 2023/24 ЛК КР4 Мирча ЛУЧЕСКУ Бешикташ 2:3 (д) 0:1 (г) 2025/26 ЛЧ КР3 Александр ШОВКОВСКИЙ Пафос 0:1 (д) 0:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.