Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер
«Динамо» 9-й раз в истории потерпело двойное фиаско на стадии плей-офф
Украинцам третий раз в истории не удалось преодолеть кипрский барьер в еврокубках. В сезоне-2022/23 «Днепр-1» уступил АЕКу из Ларнаки в 4-м раунде квалификации Лиги Европы и в 1/16 финала Лиги конференций.
А ныне «Динамо» стало первым нашим клубом, оступившимся на киприотах в Лиге чемпионов. Между тем динамовцы потерпели двойное фиаско на стадии плей-офф уже 9-й раз. В пяти случаях киевляне проигрывали оба матча в «олимпийке» в Лиге (Кубке) чемпионов, в трех - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и в одном - в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Двойные поражения Динамо в плей-офф еврокубков
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
|
1986/87
|
КЧ
|
1/2
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Порту
|
1:2 (г)
|
1:2 (д)
|
1992/93
|
КУ
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Андерлехт
|
2:4 (г)
|
0:3 (д)
|
1996/97
|
ЛЧ
|
ПР
|
Йожеф САБО
|
Рапид В
|
0:2 (г)
|
2:4 (д)
|
2011/12
|
ЛЧ
|
КР3
|
Юрий СЕМИН
|
Рубин
|
0:2 (д)
|
1:2 (г)
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/8
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Челси
|
0:3 (г)
|
0:5 (д)
|
2020/21
|
ЛЕ
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Вильярреал
|
0:2 (д)
|
0:2 (г)
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
0:3 (г)
|
2023/24
|
ЛК
|
КР4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бешикташ
|
2:3 (д)
|
0:1 (г)
|
2025/26
|
ЛЧ
|
КР3
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Пафос
|
0:1 (д)
|
0:2 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
