«Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ

Во вторник, 12 августа, киевское «Динамо» провело ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от «Пафоса» со счетом 0:2.

Первый матч также завершился победой представителя чемпионата Кипра. Теперь «Динамо» будет бороться за выход в основной этап Лиги Европы.

Болельщики остались недовольны результатом «Динамо». Фанов разочаровала игра команды как в обороне, так и в атаке.

🇺🇦RaPmanTim🇦🇿: Пафос пафосно продинамил Динамо.

Ян: Просто мусорный клуб, игроки и тренер. Нет ни желания, ни тренерских идей. Вылетайте в ЛК, и я не уверен, что это ваш уровень.

ℙ𝕒𝕥𝕣𝕚𝕔𝕚𝕒𝕟: Можно смотреть вечно на три вещи:

1) Как течет вода

2) Как горит огонь

3) Как Динамо позорит Украину в еврокубках и постоянно обсырается.

От этого клуба оставалось только название, жаль адекватных фанатов Динамо, я бы не выдержал точно 🫠

Саша: Ну ничего, в третьем матче отыгрываются.

Evgen: Реальный уровень Динамо это ЛК, на большее они ни как не тянут.

Roman Lisoviy: Шовковскому лучше уйти. Его репутация пошатнулась, если останется до конца сезона, то может втоптать ее в газон.

Taras Kozachuk: Футбола, к сожалению, нет. Очень обидно. Однако звездочек на себя, как советские генералы навешали.

Кирилл: Задание на сезон не выполнено, тренерский штаб в отставку.

Артем Онещак: Это было противно смотреть – неподготовленная команда – полностью проваленная игра – никакой мысли – физики ноль – нас раскусили еще до начала.

Ivan: Игра так себе. Я не увидел борьбу от Динамо. Да, соперник опытный, но можно было навязать какую-нибудь борьбу, и хотя бы сравнять счет в этом матче. Единственный кто старался, это Ярмоленко. Я люблю Динамо, но это был просто позор.