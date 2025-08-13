Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ
Лига чемпионов
13 августа 2025, 12:04 |
861
2

«Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ

Чемпион Украины теперь будет играть в Лиге Европы

13 августа 2025, 12:04 |
861
2
«Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 августа, киевское «Динамо» провело ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от «Пафоса» со счетом 0:2.

Первый матч также завершился победой представителя чемпионата Кипра. Теперь «Динамо» будет бороться за выход в основной этап Лиги Европы.

Болельщики остались недовольны результатом «Динамо». Фанов разочаровала игра команды как в обороне, так и в атаке.

🇺🇦RaPmanTim🇦🇿: Пафос пафосно продинамил Динамо.

Ян: Просто мусорный клуб, игроки и тренер. Нет ни желания, ни тренерских идей. Вылетайте в ЛК, и я не уверен, что это ваш уровень.

ℙ𝕒𝕥𝕣𝕚𝕔𝕚𝕒𝕟: Можно смотреть вечно на три вещи:
1) Как течет вода
2) Как горит огонь
3) Как Динамо позорит Украину в еврокубках и постоянно обсырается.
От этого клуба оставалось только название, жаль адекватных фанатов Динамо, я бы не выдержал точно 🫠

Саша: Ну ничего, в третьем матче отыгрываются.

Evgen: Реальный уровень Динамо это ЛК, на большее они ни как не тянут.

Roman Lisoviy: Шовковскому лучше уйти. Его репутация пошатнулась, если останется до конца сезона, то может втоптать ее в газон.

Taras Kozachuk: Футбола, к сожалению, нет. Очень обидно. Однако звездочек на себя, как советские генералы навешали.

Кирилл: Задание на сезон не выполнено, тренерский штаб в отставку.

Артем Онещак: Это было противно смотреть – неподготовленная команда – полностью проваленная игра – никакой мысли – физики ноль – нас раскусили еще до начала.

Ivan: Игра так себе. Я не увидел борьбу от Динамо. Да, соперник опытный, но можно было навязать какую-нибудь борьбу, и хотя бы сравнять счет в этом матче. Единственный кто старался, это Ярмоленко. Я люблю Динамо, но это был просто позор.

По теме:
Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Лига чемпионов реакция болельщиков Пафос - Динамо Пафос Динамо Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Футбол | 12 августа 2025, 22:59 68
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса

Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Футбол | 13 августа 2025, 10:30 34
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле
Чтобы пройти Пафос, Динамо нужно было хотя бы выйти на поле

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о камнях в динамовский огород

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер нашел новый клуб в Европе
Футбол | 13.08.2025, 11:53
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер нашел новый клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер нашел новый клуб в Европе
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12.08.2025, 20:23
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Не стреляйте в пианиста.
Он играет как может.
Ответить
0
Istm
Зате можна знову "позгадувати славну історію". В цьому році згадували 50 років від першого єврокубку, в наступному можна згадати 40 років від другого (останнього) єврокубку. Деяких з гравців того складу вже немає на цьому світі, а вони продовжують зірочками хизуватись.
Барселона (для прикладу) теж у 70=80х брала кубок Кубків. Тільки вона не стала після цього малювати зірочки а виграла купу трофеїв (ще до Мессі). Приклади можна продовжувати.
Ответить
0
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 40
Футбол
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 385
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем