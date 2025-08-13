Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо: «Сейчас мы недостойны выступать в групповом раунде ЛЧ»
Лига чемпионов
13 августа 2025, 21:41 |
999
0

Легенда Динамо: «Сейчас мы недостойны выступать в групповом раунде ЛЧ»

Олег Кузнецов рассказал, что ждет столичный клуб после поражения от Пафоса

УАФ. Олег Кузнецов

Легенда киевского «Динамо» Олег Кузнецов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что ждет столичный клуб после поражения в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:2, 0:3 по сумме матчей):

«Задача тренерского штаба не только тренировать, но и выводить команду из такого психологического состояния. Наверное, в следующем матче чемпионата будет серьезная ротация, а лучших будут готовить к дальнейшим еврокубковым испытаниям. Нет времени грустить.

Да, сейчас мы не достойны выступать в групповом раунде Лиги чемпионов, но есть Лига Европы, также серьезный турнир. Сезон еще можно спасти».

ЦЫМБАЛ: «У Пафоса есть три тренера-аналитика, они изучили Динамо»
Динамо снова может сыграть с Хамруном. Такие случаи уже были в еврокубках
Известно, какие изменения Динамо запланировало после катастрофы от Пафоса
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
