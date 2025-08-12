Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
12 августа 2025, 21:37 | Обновлено 12 августа 2025, 21:38
Шовковский выпустил центрбека на 65-й минуте матча с Пафосом при счете 0:2

Наставник Динамо провел «тактическую» замену в ответном поединке Q3 Лиги чемпионов

12 августа 2025, 21:37 | Обновлено 12 августа 2025, 21:38
Шовковский выпустил центрбека на 65-й минуте матча с Пафосом при счете 0:2

12 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос (Кипр) и Динамо Киев (Украина) [первый поединок – 1:0].

Коллективы играют на стадионе в Лимасоле, Кипр. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

На 65-й минуте наставник бело-синих Александр Шовковский выпустил на поле 24-летнего центрального защитника Кристиана Биловара, заменив Дениса Попова.

Шовковский сделал такую «тактическую» замену при счете 2:0 в пользу соперника.

Пафос Пафос - Динамо Динамо Киев Лига чемпионов Александр Шовковский Кристиан Биловар Денис Попов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Bohdan Holikov
І жодного слова про те, що заміна була вимушена через травму Попова. Ви таке ж дно, як і гра ДК.
+6
FootFun1
Шовкоський звісно фізрук.. але такий зашквар лише спірт.юа міг написати..Попов отримав пошкодження і через це його замінили
+6
Микола Унгурян
Тобто команда програє, потрібно забивати мінімум 2 і це у***ище в кепці тренера міняє центрального захисника
+1
mist76
Без шансів(((
+1
Микола Гуцуляк
Ось чому так подобаються Карпати
+1
Муґунот Уух
Стратєх!
0
NemaScall
Гайда дивитись жіночий пляжний волейбол.  Тут одні недоумки. 
0
vruthiy-112
шовковський на вихід.!!!
ярмоленко до Сидорчука.!!!
0
