Шовковский выпустил центрбека на 65-й минуте матча с Пафосом при счете 0:2

12 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Пафос (Кипр) и Динамо Киев (Украина) [первый поединок – 1:0].

Коллективы играют на стадионе в Лимасоле, Кипр. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 65-й минуте наставник бело-синих Александр Шовковский выпустил на поле 24-летнего центрального защитника Кристиана Биловара, заменив Дениса Попова.

Шовковский сделал такую «тактическую» замену при счете 2:0 в пользу соперника.